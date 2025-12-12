Dedican 46to Festival del Petate al fotógrafo Sebastián “Papo” Marchany

by

SABANA GRANDE: Tradición y cultura vuelven a ser protagonistas en Sabana Grande con la celebración del 46to Festival del Petate, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de diciembre en las Plaza José A. Busigó y la Plaza de la Recordación.

Este año, el evento estará dedicado al fotógrafo Sebastián “Papo” Marchany Santiago, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y amor por el pueblo.

Organizado por el Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo Báez, en colaboración con el Municipio de Sabana Grande, el festival reúne artesanos, músicos, escritores y familias de todo Puerto Rico en una celebración que entrelaza historia y arte.

Michael Rivera Irizarry, presidente del Centro Cultural, expresó que “esta edición tiene un valor especial, ya que dedicamos el festival a un sabaneño que, con su cámara en mano, inmortalizó décadas de historia petatera. Papo Marchany es parte de nuestra memoria colectiva”.

Por su parte, el alcalde Marcos Valentín Flores señaló que esta edición reafirma, una vez más, el compromiso del Municipio con sus raíces. “El Festival del Petate es el corazón cultural de Sabana Grande; cada diciembre, tejemos nuestra historia con hilo de tradición y orgullo. Esta celebración permite que nuestras familias se unan para compartir lo mejor de nuestra identidad como pueblo”.

Como parte de los tres días del Festival, se desarrollará una variada programación que incluirá música típica, actividades culturales y feria de artesanías. La apertura oficial será el viernes, 12 de diciembre, cuando se llevará a cabo la tradicional Parada Navideña, desde las 5:00 de la tarde, seguida de la presentación de José Nogueras a las 10:00 de la noche.

El sábado 13 se destacará la oferta educativa y artística con el homenaje póstumo a la artesana Monserrate Montalvo y un taller sobre el uso del andamio en la confección del petate. Además, se celebrará un encuentro con escritores sabaneños y lecturas de voz alta. En la tarima principal, se presentarán los Pleneros del Barrio, La Sonora Ponceña y el grupo Caobaná.

La jornada del domingo cerrará con presentaciones culturales y musicales para toda la familia, donde se presentarán estudiantes, batuteras, academias locales y el Club de Futuros Escritores. Además, se realizará el taller de pintura sobre la creación de tarjetas para los Reyes Magos, una iniciativa que busca fomentar la creatividad infantil en torno a las tradiciones navideñas.

Para concluir, el alcalde Valentín Flores, reiteró su apoyo al evento, afirmando que “el Festival del Petate es una celebración, es un orgullo que nos distingue y nos une como pueblo. Por esta razón, invitamos a los residentes y al público en general a visitarnos para que puedan acompañarnos a disfrutar de este evento”.

El Festival del Petate 2025 cuenta con el respaldo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el DDEC, el programa Voy Turisteando y otras entidades colaboradoras. La entrada será libre de costo y abierta al público general.