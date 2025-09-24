Detienen en Aguadilla a “Julito Maraña”

by

AGUADILLA: Un sujeto identificado como Julio Rodríguez Cruz, alias “Julito Maraña”, de 27 años, vecino de Aguadilla, fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

Contra el individuo pesaban dos órdenes de arresto con una fianza ascendente a $240 mil. Una de las órdenes es por los delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza dentro de la Ley 54 de Violencia de Domestica. La segunda orden es por apropiación ilegal de un vehículo de la Ley 8 de la Protección Vehicular y por violar la Ley de Armas de Puerto Rico.

Se alega que “Julito Maraña” agredió a su pareja, mientras la amenazaba de muerte.

El imputado fue llevado a la sala del juez Rolando Matos Acevedo, quien le hizo las advertencias y al no prestar la fianza, ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce. La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

El diligenciamiento estuvo a cargo de los agentes Emanuel Cortes y Rubén Sánchez.