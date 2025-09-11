DRNA incauta 100 cotorras durante operativo en Sabana Grande

by

SABANA GRANDE: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que miembros del Cuerpo de Vigilantes intervinieron con una persona residente en Sabana Grande que se dedicaba, presuntamente de forma ilegal, a importar cotorras de la raza “ringneck”.

Durante el operativo, los vigilantes incautaron unas 100 de estas cotorras.

“En la tarde de hoy nuestros vigilantes intervinieron con una persona que tenía en su residencia unas 100 cotorras “ringneck” sin los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para su importación y crianza. Los miembros del Cuerpo de Vigilantes que laboraron este caso desde que inició en la oficina dentro del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el trabajo de un grupo de técnicos de Internet, entre otros”, se informó en un comunicado de prensa.

Se alega que la persona intervenida tenía un negocio de venta de estas aves que fluctuaban entre los $250 y $300 por cotorra. Esto es una violación a los articulados de la Ley 93-2025. Esta persona se expone a multas que podrían ascender hasta $500 por cada ave.

Las cotorras serían trasladadas al Centro de Detención de Especies Exóticas del DRNA, que está localizado en la reserva natural del Bosque de Cambalache en Arecibo.