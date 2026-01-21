DRNA reacciona anunciando “limpieza de áreas verdes” del cerrado Zoológico

by

MAYAGÜEZ: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió un comunicado de prensa señalando que «en lo que inician los trabajos de transformación del antiguo Zoológico Dr. Juan A. Rivero de Mayagüez y como medida de seguridad para evitar accidentes, miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA instalaron una serie de rótulos de seguridad en varios portones de entrada al perímetro con el objetivo de informarle a la ciudadanía que no se puede traspasar a dicha facilidad».

El anuncio lo hizo el secretario Waldemar Quiles, quien además informó que brigadas de la agencia continuarán realizando tareas de mantenimiento constante a las áreas verdes del otrora zoológico durante el período antes de comenzar los «trabajos de transformación» de esa instalación.

“Personal de la Oficina Regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el municipio de Mayagüez, en conjunto con miembros del Cuerpo de Vigilantes, instalaron una serie de nuevos rótulos para reiterarle a los ciudadanos que no puedan pasar a los predios del antiguo zoológico, pues el mismo se encuentra listo para el proceso de evaluación y obra de su transformación. Es peligroso la entrada a esas facilidades en estos momentos, por eso reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía”, comentó el secretario en declaraciones escritas.

La nueva rotulación recalca que el “Parque está cerrado debido a mantenimiento en las áreas verdes”.

El antiguo Jardín Zoológico de Mayagüez Dr. Juan A. Rivero, como es conocida la facilidad, sufrió devastadores daños con el impacto del huracán María en septiembre de 2017 y fue finalmente cerrado en febrero de 2023 por orden del gobierno federal y gran parte de sus animales fueron trasladados otros zoológicos y santuarios en diferentes partes de los Estados Unidos.

“Desde nuestra llegada al DRNA en enero de 2025, y acorde con las instrucciones de nuestra gobernadora Jenniffer González, hemos agilizado todos los proyectos y trámites que involucran fondos federales asignados. Una de esas obras es la transformación del antiguo zoológico. Logramos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) reiterara su asignación de $6,205,634.97, fondos logrados por la gobernadora cuando se desempeñaba como comisionada residente en Washington. Esos recursos están ya obligados y el diseño preliminar está completado. Mientras ese proceso culmina, estamos realizando trabajos de mantenimiento continuo a las áreas verdes de la facilidad”, añadió Quiles.