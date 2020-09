En aislamiento preventivo el alcalde de San Germán Isidro Negrón

by

SAN GERMÁN: El alcalde sangermeño Isidro Negrón Irizarry se aisló preventivamente, luego de que se le informara que había estado en contacto con una persona que dio positivo al virus de COVID-19, según la confirmó el propio incumbente municipal en declaraciones escritas. Se aclaró que el alcalde Negrón hasta ahora no ha dado positivo al virus.

LA CALLE Digital comparte de forma íntegra las declaraciones del alcalde Negrón Irizarry:

“Un saludo a todos los hermanos sangermeños.

En la noche de ayer recibí la llamada del epidemiólogo José Bernardo Negrón Torres, quien es el Coordinador del Programa de Ayuda, Identificación, Monitoreo y Rastreo de Contactos de Enfermedad de Coronavirus 2019, (COVID-19, por sus siglas en inglés) de nuestro municipio, para indicarme que había sido identificado como contacto de una persona catalogada como caso sospechoso a COVID-19. Este caso sospechoso fue identificado por el epidemiólogo Carl L. López, del Municipio de Sabana Grande.

Gracias a la buena comunicación y trabajo en red de los epidemiólogos, todos los contactos han sido identificados y puestos en aislamiento preventivo. El contacto con este caso se dio el día 4 de septiembre de 2020, según me notifica el epidemiólogo. El promedio de incubación del COVID-19 es de cinco días. Me mantendré aislado como medida preventiva. Una vez haya pasado este periodo de incubación, me estaré realizando la prueba que el equipo médico de nuestro programa estime necesaria.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Quiero recalcar que me siento muy bien, no tengo síntomas y que esta medida que estoy tomando es una de forma preventiva, velando por el mejor bienestar de las personas que me rodean en el área de trabajo y por los ciudadanos a quienes les sirvo. Mientras tanto estaré trabajando de forma remota desde mi hogar.

Cordialmente,

Isidro Negrón Irizarry

Alcalde de San Germán”