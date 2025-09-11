“En candela” ORE de Mayagüez por “politiquear” en sus redes oficiales

by

MAYAGÜEZ: La Oficina Regional de Mayagüez (ORE) del Departamento de Educación está “bajo fuego”, luego de que se publicara a través de las redes sociales oficiales de esa dependencia una invitación al cumpleaños del senador novoprogresista por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa, quien se promovía en la campaña electoral como “El Calvito”; en un evento abiertamente político.

La publicación fue retirada por la persona que maneja la página oficial de la agencia en la Sultana del Oeste, cuando allí se percataron de la imprudencia de usar un sitio oficial para para promover actividades político-partidistas.

No obstante, hubo tiempo suficiente para tomar una captura de pantalla, que ha circulado por las redes sociales.

LA CALLE Digital conversó sobre el asunto con Alberto Rivera Valentín, representante de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) en la región de Mayagüez, quien aseguró que “tristemente la politiquería en el Departamento de Educación es descarada, al extremo de que no hay recato, porque reina la impunidad”.

Rivera Valentín afirmó que la agencia “está politizada en todos los niveles, desde la Secretaría hasta las escuelas”.

Recordó que, en los recientes esfuerzos para descentralizar el Departamento de Educación, lo que se buscaba era “crear comités del partido de gobierno en las regiones”.