[ESTA MADRUGADA] 10 carros quemados durante incendio en solar de venta de autos en San Germán

SAN GERMÁN: El “Fire Marshall” del Negociado de Bomberos se unió a la pesquisa del incendio que se reportó a las 12:17 de la madrugada del domingo, en el solar de venta de automóviles Cars Auto Sales, localizado en el kilómetro 171.5 de la carretera PR-2, en la Ciudad de las Lomas.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

El fuego dañó 10 vehículos que estaban en venta. Bomberos de Hormigueros, San Germán y Sabana Grande lograron extinguir las llamas.

El teniente William Quintana, Fire Marshall del Cuerpo de Bomberos, está a cargo de la pesquisa. Mientras que el agente Harold Aponte, de la División de Explosivos de la Policía, se unió a la investigación.