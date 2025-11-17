Estudiantes sabaneños viven experiencia junto a los Harlem Globetrotters

by

SABANA GRANDE: Una delegación de estudiantes de la escuela Luis Negrón López de Sabana Grande tuvo la oportunidad de vivir una experiencia memorable durante una presentación especial de los legendarios Harlem Globetrotters en el Palacio Municipal de Recreación y Deportes de Mayagüez.

Tras el evento, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los jugadores. El equipo accedió con entusiasmo a tomarse una fotografía grupal, un gesto que fue recibido con alegría y emoción. “Para muchos, fue la primera vez que asistían a un evento deportivo de esta magnitud”, explicó el alcalde sabaneño Marcos G. Valentín Flores.

Los estudiantes, seleccionados por sus maestros de educación física por su buen comportamiento y compromiso escolar, pudieron disfrutar de jugadas espectaculares, acrobacias y momentos llenos de energía

“Nuestros jóvenes conversaron con los jugadores, demostrando no solo confianza sino también una excelente formación académica. Fue una experiencia que celebramos todos como comunidad”, destacó Valentín Flores.

La actividad sirvió también como un espacio de inspiración. Varios de los estudiantes manifestaron su deseo de continuar practicando deportes y soñar en grande, al ver de cerca de atletas que combinan talento con entretenimiento y disciplina.