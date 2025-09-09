Estudiantes sabaneños viven inolvidable experiencia en el circo

by

SABANA GRANDE: Decenas de niños y jóvenes de diferentes escuelas de Sabana Grande vivieron este fin de semana una jornada inolvidable, al asistir por primera vez a una función de circo, con el Circo Hermanos Suárez, gracias a un esfuerzo coordinado por el Municipio de Sabana Grande como parte de su compromiso con las comunidades.

“Esta iniciativa tuvo como objetivo ofrecer un espacio de recreación y esparcimiento a estudiantes que usualmente no tienen posibilidad de visitar este tipo de espectáculos. Estamos seguros de que esta experiencia será una oportunidad que quedará marcada en sus recuerdos para siempre”, indicó el alcalde Marcos G. Valentín Flores.

La actividad, impulsada por la Casa de la Juventud y la Administración Municipal, contó con la participación de maestros, trabajadores sociales y líderes comunitarios.

“La colaboración de todos permitió que nuestros estudiantes pudieran disfrutar con seguridad y entusiasmo”, señaló Valentín Flores, resaltando el esfuerzo conjunto detrás de la logística y organización del evento.

Pese a las limitaciones fiscales del Municipio, el alcalde sabaneño recalcó que es posible lograr grandes iniciativas cuando se trabaja con compromiso comunitario. “Hoy respondimos como ciudad grande, ya que estas experiencias promueven la alegría, el desarrollo y la integración comunitaria”, sostuvo.

“Seguiremos trabajando para brindarle experiencias reales a nuestro pueblo, ya que la cultura no es un lujo, es una necesidad para el desarrollo de nuestros jóvenes”, concluyó.