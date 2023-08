Exalumnos de CROEM opuestos a contratos del gobierno con convicta exsecretaria Julia Keleher

by

MAYAGÜEZ: El Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM ALUMNI) le solicitó públicamente a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, que imparta instrucciones a todas las dependencias del gobierno que no contraten o ni participen de cualquier taller o conferencia pagada que organice la convicta exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI, dijo que se le debe una directriz a los administradores de facilidades del gobierno, como lo es el Centro de Convenciones de Miramar, Centro de Recepciones, el Coliseo de Puerto Rico, o cualquier otra facilidad que la exsecretaria Keleher intente alquilar para celebrar sus actividades en la isla.

“Los diferentes medios de prensa han informado que la convicta exsecretaria Julia Keleher trabaja como directora ejecutiva de las organizaciones First State Educate y First State Action Fund, con sede en Austin Texas. Se está circulando información que la convicta secretaria organiza nada más y nada menos que un Panel sobre el estado de la educación en Puerto Rico y los retos que enfrenta su transformación, que podría ser parte de la conferencia y festival educativo de South by Southwest (SXSW EDU) a celebrarse el próximo año en la isla. El gobierno debe ser transparente ante la corrupción creada por esta señora en el Departamento de Educación lo que la llevó a la cárcel. Es necesario que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, imponga una barrera de comunicación con cualquier ofrecimiento a los funcionarios del Gobierno que se han comprometido en auspiciar este evento, muy en especial se debe bloquear cualquier intento de contratación con el Departamento de Educación”, expuso Nazario.

Al mismo tiempo, Nazario recomendó que hay que darle instrucciones a la nominada secretaria de Educación, doctora Yanira Raíces, para que no permita que Keleher se comunique con sus contactos en Educación.

“Tenemos información que se le ofreció un listado de los suplidores del Departamento de Educación, cosa que no debió haberse permitido. El gobierno de Puerto Rico está obligado a no dar paso a ninguna actividad a la persona que intentó cerrar la escuela CROEM en momentos de la recuperación del huracán María, la convicta secretaria Julia Keleher es una persona no grata en Puerto Rico y eso deberíamos tenerlo claro”, señaló Nazario.