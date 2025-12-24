Exceso de velocidad es la causa de choque fatal en Yauco

by

YAUCO: Como Ricardo Collado Vega, de 45 años, vecino de Yauco, fue identificado el conductor que pereció el martes a las 11:59 de la noche en un choque ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera 371, en el barrio Almácigo Bajo de Yauco.

Se alega que Collado Vega conducía a velocidad excesiva un BMW M3, de 2021, lo que le hizo perder el control del volante, impactando una verja de concreto y hierro de una residencia del sector.

Collado Vega sufrió lesiones de gravedad por lo que transportado por paramédicos de la empresa Medical Transport al Hospital Pavía de Yauco, donde se certificó su deceso.

El agente Julio Lugo Malavé, de la División Patrullas de Carreteras de Ponce, y la fiscal Yamillete Feliciano, están a cargo del caso.