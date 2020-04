Exigen acción en caso de empleado municipal de Añasco sorprendido violando el toque de queda en vehículo oficial

by

AÑASCO: El candidato a alcalde de Añasco por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Christian Santiago, exigió que se tome acción por parte del incumbente popular Jorge Estévez Martínez, en el caso de un empleado municipal que fue sorprendido durante este pasado fin de semana presuntamente violando el toque de queda que impuso la Orden Ejecutiva 2020-029, mientras manejaba sin licencia un vehículo oficial del Municipio de Añasco, con el que rebasó una “luz roja”.

“Considero que es totalmente inaceptable que un alegado empleado municipal, sea cual sea el asunto que deba atender, medie o no, una orden de su supervisor esté manejando un vehículo oficial adscrito a una dependencia gubernamental en clara violación a la ley. Este hecho no solo pone al relieve la negligencia del alegado empleado al actuar de manera temeraria rebasando una luz de alto, al no tener los permisos en ley para operar un vehículo de motor, y llevar a un acompañante (todavía se desconoce si oficialmente es o no empleada del municipio), si no que pone en tela de juicio el tipo de supervisión que llevan a cabo los gerenciales del Municipio. Este tipo de actuaciones negligentes deben ser identificadas, puestas en investigación y penalizadas. Son muchas la preguntas que surgen luego de leer una noticia como esta, las haremos y fiscalizaremos de forma oportuna”, puntualizó Santiago.

Según Santiago, la falta de supervisión directa a los empleados pudiera tener consecuencias severas para el erario.

“La negligencia cometida de rebasar una luz roja pudo haber terminado en consecuencias lamentables (qué bueno que no fue así, nos alegramos por eso) y desencadenado en demandas judiciales innecesarias a la municipalidad. El Municipio debe dar el ejemplo de lo que las autoridades estatales están buscando: que nos quedemos en casa y sigamos al pie de la letra la orden ejecutiva. Por otro lado, esta acción asimismo visibiliza el mal manejo de fondos públicos en medio de nuestra crisis de salud. No se están tomando decisiones correctas. Recordemos que tanto el vehículo como la gasolina son propiedad del pueblo y deben ser utilizadas en asuntos oficiales y no para cuestiones personales. Estos actos claramente violentan la ley”, añadió.