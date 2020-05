Fallece esta madrugada el esposo de la Alcaldesa de Aguadilla

by

AGUADILLA: El empresario Wilfredo “Freddy” Rodríguez, esposo de la alcaldesa Yanitsia Irizarry Méndez, falleció el domingo en la madrugada por aparentes causas naturales.

La triste nueva se supo a través de la cuenta de Facebook del periodista Maelo Vargas Saavedra, quien era amigo cercano de la pareja.

“Freddy humilde, hombre de pueblo, pero nada de político, un comerciante de primera línea parecía un empleado más y no puedo seguir escribiendo porque no me salen palabras. Te fuiste sin que yo comiera bizcocho, porque querías hacer una pequeña fiesta para complacerme, pero tu matrimonio civil vale igual. Siempre te recordare y me duele”, fue parte de lo que escribió el periodista Vargas en su cuenta.

Por su parte, el representante Wilson Román López expresó su más sentido pésame a nombre de los constituyentes del Distrito 17, por la sensible pérdida de Rodríguez.

“Nuestro más sentido pésame a nombre de este servidor, mi familia y los constituyentes del Distrito 17 a nuestra querida alcaldesa Yanitsia Irizarry y nos unimos a la pena que embarga el pueblo de Aguadilla por la partida de un humilde y pequeño comerciante de la industria del gas licuado”, expresó el legislador Román López en declaraciones escritas.

Rodríguez se destacó como un próspero pequeño comerciante que a diario trabajaba de manera intensa su empresa de distribución de gas licuado en Aguadilla y pueblos vecinos.

El representante Román López adelantó que en la próxima sesión legislativa de este próximo martes estará radicando una moción de pésame, que una vez aprobada le será entregada a la alcaldesa Irizarry Méndez.

“Sabemos que hay un pueblo de luto porque Freddy como se le conocía era una persona que se daba a querer por todos, especialmente por las familias humildes que solicitaban sus servicios muchos de los cuales no tenían dinero a la mano y les servía por igual”, añadió Román López.

“Descansa en paz Wilfredo. Yani, mucha paz, solidaridad y agradecimiento. Te amo mucho, no te rindas. Tu eres fuerte y puedes. Te regalo un pedacito de mi corazón”, escribió, por su parte, el líder cívico Richard Lee Cuevas, portavoz de la Fundación Oye Aguadilla.