FEMA abre centro de recuperación en el barrio Colombia de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) abrió uno de sus Centros de Recuperación por Desastre (DRC, en inglés) en Mayagüez, en colaboración entre el Municipio, el Gobierno de Puerto Rico y esa agencia del Gobierno de los Estados Unidos.

El centro está localizado en la calle Desengaño, específicamente en la cancha de baloncesto del barrio Colombia de la Sultana del Oeste y estará operando los siete días desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Allí asistirán a los sobrevivientes del huracán Fiona a solicitar la ayuda FEMA, a cargar a internet los documentos necesarios para su solicitud y recibir en persona las respuestas a sus preguntas.

Representantes de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) también están presentes en los DRC para brindar información y explicar cómo solicitar préstamos por desastre a bajo interés para dueños de vivienda, comerciantes, organizaciones privadas sin fines de lucro e inquilinos.

También podrán recibir información impresa sobre reparaciones al hogar y cómo hacer las viviendas más resistentes a los desastres.

Los servicios están disponibles en inglés y en español. Si necesita un acomodo razonable o un intérprete de lenguaje de señas para comunicarse con FEMA, puede llamar al 1-833-285-7448, presione 2 para español.

Se informó que un especialista en alcance y educación comunitaria para la mitigación de riesgos de FEMA estará disponible para ayudar a los sobrevivientes a prepararse para futuros incidentes. Para obtener una lista completa de los centros de recuperación por desastre más cercanos, visite la página FEMA DRC Locator (enlace en inglés).

To find a DRC nearest you, click on the FEMA DRC link: Fema.gov/drc.

También puede solicitar asistencia a FEMA por medio de su dispositivo inteligente, computadora personal o por teléfono. La forma más rápida de solicitar es:

En línea en DisasterAssistance.gov/es

Por teléfono al 1-800-621-3362. Oprima el 1 para hablar en inglés, el 2 para español y el 3 para otros idiomas. Si utiliza un sistema de retransmisión de video (VRS, por sus siglas en inglés) sistema telefónico con subtítulos u otros, comparta el número telefónico con FEMA. Las líneas telefónicas están disponibles de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., los siete días a la semana.

Descargue la aplicación móvil de FEMA. Seleccione “Solicite Asistencia Individual” y oprima “Estoy listo para solicitar”.