Friend’s Café celebra el Día de Star Wars creando una bebida especial

by

MAYAGÜEZ: Anualmente la fanaticada de la saga de Star Wars celebra los primeros días de mayo, particularmente el 4 de mayo, con la icónica frase “May The Force be with You”. El juego de palabras dio paso a cientos de promociones a nivel mundial y en Puerto Rico, la empresa Friend’s Café se unió a la tendencia creando bebidas especiales para la celebración.

“Nos encanta compartir los gustos de nuestra comunidad. Definitivamente Star Wars marcó un hito en la cultura popular por lo que confeccionamos bebidas con carbón activado dando paso a los sabores especiales Charcoal Mocha que sin dudas crearán memorias entre nuestros clientes y amigos”, indicó Wilmer Ramírez Aguilar, cofundador de Friend’s Café.

Las bebidas Charcoal Mocha se pueden pedir en versiones latte, iced coffee o coffee freeze y llevan coco, chocolate y carbón activado que provocan un sutil sabor donde el chocolate es protagonista.

Las versiones Charcoal Mocha estarán disponibles en todas las tiendas hasta el 12 de mayo. Friend’s Café tiene tiendas en la marginal de la carretera PR-2 en Isabela, en la Plaza de Rincón, La Parguera, Litoral, Plaza Colón y en la marginal de la carretera PR-2 frente al Mayagüez Mall.