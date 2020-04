Hospital Bella Vista da de alta a su primer paciente de COVID-19

by

MAYAGÜEZ: El doctor Elysé Octave, de 40 años, fue dado de alta del Hospital Bella Vista de la Sultana del Oeste después de recuperarse totalmente del COVID-19. Se indicó que Octave es un médico que está haciendo una residencia en Medicina de Familia en el Hospital Bella Vista.

Se supo que luego de regresar de un viaje, el hospital le solicitó al doctor Octave ser aislado de forma preventiva, antes de su reincorporación en el Programa de Residencias en el Hospital Bella Vista. Durante su periodo de aislamiento, el médico dio positivo a COVID-19 y fue recluido en Bella Vista por espacio de tres semanas.

En medio de su convalecencia, fue atendido por el doctor Jorge Vera Quiñones, especialista en Medicina de Familia, y el neumólogo, doctor Antonio Padua.

Octave salió del hospital escoltado por un grupo de personal médico, enfermeras y compañeros que aplaudían su recuperación. A su salida el capellán de la institución, el pastor Roberto Vizcaíno hizo una oración de agradecimiento a Dios por la sanidad del médico.

“Desde inicio yo sabía que no iba a morir, porque Dios no me iba a traer hasta Puerto Rico para hacer mi residencia y que se quedara en el camino. El Dios que yo conozco y observo nunca empieza algo para dejarlo en el camino. Hoy me siento muy orgulloso de ese Dios, por lo que me ha dado, no solamente por esta ocasión. Ésta es una de las maravillas que Él ha hecho en mi vida”, expresó un agradecido doctor Octave.