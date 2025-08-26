Identifican hombre asesinado esta madrugada en Playa Santa

by

GUÁNICA: Como Julio César Martínez, de 53 años, fue identificado el hombre asesinado a la 1:38 de la madrugada de hoy en el estacionamiento del malecón de Playa Santa, en el sector playero de Salinas Providencia, en Guánica.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Versiones indican que un altercado entre varias personas desbocó en el crimen.

Los agentes hallaron el cuerpo baleado de Martínez, quien presuntamente caminó moribundo un trecho de 300 a 400 metros antes de caer al pavimento.

El caso está en manos del agente José Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, y del fiscal Alberto Flores.

Hallan cuerpo ensangrentado en Toa Alta

Por otro lado, la Policía investiga el hallazgo de un cuerpo ensangrentado, reportado a las 4:36 de la madrugada en la carretera 165, sector El Cielito de Toa Alta.

Una llamada al cuartel municipal de Toa Alta, alertó sobre los hechos.

En el lugar se encontró el cadáver de un hombre no identificado, con el rostro ensangrentado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja están a cargo de la pesquisa.