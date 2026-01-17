Identifican motociclista que falleció en accidente ocurrido en San Germán

by

SAN GERMÁN: Como Erickson Nazario Rivera, de 38 años, vecino de Sabana Grande, fue identificado el motociclista que falleció en un accidente reportado a las 6:48 de la tarde del jueves en el kilómetro 34.1 de la carretera PR-102, frente al Centro de Convenciones de San Germán.

Según el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, Nazario Rivera manejaba presuntamente a velocidad excesiva una motora Honda XR 650 de 2021, cuando al llegar frente al Centro de Convenciones, rebasó varios vehículos por el área del paseo, perdiendo el control de la motora, impactando un carro Toyota Echo de 2000, que era conducido por una mujer de 21 años, residente en San Germán.

Nazario Rivera murió en el lugar como resultado de las heridas sufridas.

El caso está en manos del agente Ángelo Vargas, de Patrullas de Carreteras de Mayagüez; junto al Agente Olfred Ortiz, Servicios Técnicos, y de la fiscal Yanitza Negrón.