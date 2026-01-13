Identifican motociclistas involucrados en choque ocurrido en San Germán

SAN GERMÁN: Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez atendió un choque grave que involucró dos motoras, en el kilómetro 171 de la carretera PR-2, frente a una gasolinera Shell localizada en San German.
Se alega que Samuel Almodóvar Morales manejaba una motora Suzuki SGX de 2025, en dirección de San Germán a Sabana Grande, cuando frenó súbitamente. La motora de Almodóvar fue impactada por una motora Kawasaki 2X de 2024, que era manejada por Heriberto Guay Quiñones, que transitaba en la misma dirección.
Quiñones Guay fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, desde donde fue referido al Centro Médico de Río Piedras, con un trauma en la pierna izquierda.
El agente Luis Rosas, de Patullas de Carreteras, está a cargo de la investigación.