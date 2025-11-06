Legisladora propone moratoria en el pago de luz y agua a empleados federales

by

MAYAGÜEZ: La representante Lilly Rosas Vargas (PPD/Distrito 19) es una de las autoras de la Resolución Conjunta de la Cámara 239, que le ordena a LUMA Energy y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) otorgar una extensión de plazo o prórroga a empleados federales.

La medida tiene el fin de evitar la suspensión de los servicios a las familias afectadas por el cierre del gobierno federal.

“Radicar la resolución conjunta es una forma de hacer justicia a los cientos de empleados federales que viven en Puerto Rico, en especial los que viven en el Distrito 19 Mayagüez – San Germán, quienes se afectan ante el cierre del gobierno de Estados Unidos. Muchos de ellos llevan un mes sin recibir el pago correspondiente a sus salarios lo cual podría resultar en falta de presupuesto para cumplir con sus obligaciones, entre ellas pagar por los servicios de agua y energía eléctrica. Por esto, la urgencia de aprobar la medida en el pleno de la Cámara de Representantes. A pesar de que la AAA anunció una prórroga de 60 días entendemos necesario que se apruebe la legislación sometida y que la misma se extienda tanto a la AAA como a LUMA”, urgió Rosas Vargas.

La medida radicada, que cuenta con la representante Gretchen Hau como coautora, otorga una extensión de plazo o prórroga para el pago de los servicios por un término no menor de 90 días. Además, establece que dicho término sea igualmente aplicable en los casos de suspensión de servicios o como tiempo adicional al establecido por disposición de la Ley Núm. 33 de junio de 1985, conocida como Ley para Establecer los Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales.

“Es responsabilidad del gobierno estatal implementar medidas responsables y con la sensibilidad que amerita la situación que enfrentan miles de familias en la isla quienes sufren las consecuencias del tranque en el Congreso de Estados Unidos y que mantienen el gobierno cerrado desde el pasado primero de octubre. Conceder una extensión o prórroga de 90 días para el pago de los servicios es esencial para la paz y tranquilidad de estas familias”, expresó Rosas Vargas quien se mostró esperanzada en que el pleno apruebe la pieza legislativa.