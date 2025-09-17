Lo acusan por agresión sexual y actos lascivos contra un niño de 8 años

by

PONCE: Cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores fueron sometidos contra Ricardo Goycochea Santiago, de 45 años, residente en Santa Isabel.

Se alega que entre los años 2018 al 2020, el imputado comenzó un patrón de agresión sexual contra un menor de 8 años.

El caso fue consultado con la fiscal Tasha Cruz Rodríguez, quien instruyó la excarcelación del imputado, que actualmente está sumariado por un caso de Ley 54, para la radicación de los nuevos cargos, que fueron sometidos por agentes de la División de Delitos Sexuales de Ponce.

La juez Adria Cruz Cruz determinó causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $100 mil, que no prestó.

Goycochea Santiago fue reingresado el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce y la vista preliminar fue señalada para el 25 de septiembre.