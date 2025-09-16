[MAYAGÜEZ] Alcalde asegura que ya “hay evidencia” sobre conductor que atropelló una dama y huyó

by

MAYAGÜEZ: El alcalde Jorge L. Ramos Ruiz aseguró el domingo en sus redes sociales que la Policía de Puerto Rico “ya cuenta con información suficiente sobre la persona responsable, gracias a las imágenes y videos captados por las cámaras de seguridad del área, incluyendo las provistas por la Policía Municipal” de la Sultana del Oeste.

“Confiamos en que las autoridades realizarán los procesos correspondientes conforme a la ley”, comentó el incumbente municipal mayagüezano, al afirmar que “es prioritario localizar a algún familiar de la señora Yolanda Vázquez Rivera, de 63 años”.

Las autoridades buscan a un sujeto que atropelló a la dama que paseaba a su perro en la intersección de la calle Dr. Ramón Emeterio Betances con la calle Morel Campos, frente al negocio El Garabato en la Sultana del Oeste.

Según el informe de la Policía, a la 1:25 de la madrugada se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre un caso de “hit & run” en el lugar.

La pesquisa del agente Eduardo González, de la División de Patrullas de Carreteras, y del agente Julio Rosario, de la División de Homicidios de Mayagüez, reveló que Vázquez Rivera, residente en la calle San Rafael, fue impactada por un vehículo que abandonó la escena.

La infortunada cruzaba la calle en compañía de su perro, cuando fue impactada.

Vázquez Rivera sufrió un trauma en la cabeza con sangrado interno, fractura en el cuello, una fractura en una de sus costillas de lado izquierdo; y fracturas en uno de sus tobillos y la pelvis. Su estado fue descrito como crítico, por lo que tuvo que ser trasladada al Centro Médico de Río Piedras.

La mascota murió en la escena.

El conductor del auto huyó del lugar, por lo que se continúa con la investigación.