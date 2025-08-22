[MAYAGÜEZ] Friend’s Café abre su nueva tienda en Western Plaza

by

MAYAGÜEZ: La reconocida cadena puertorriqueña Friend’s Café continúa su crecimiento con la apertura de su duodécima tienda, ubicada en el centro comercial Western Plaza de la Sultana del Oeste.

Este nuevo espacio refuerza el compromiso de la marca de brindar una experiencia cálida y auténtica alrededor del café, ahora en uno de los centros comerciales más concurridos de la región oeste.

El nuevo establecimiento estará abierto todos los días ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de cafés de especialidad, bebidas frías y calientes, repostería y variedad de sandwiches para acompañar.

“Con la apertura en Western Plaza seguimos apostando al oeste de Puerto Rico, a su gente y a su cultura cafetera. Queremos que Friend’s Café sea ese punto de encuentro donde los clientes disfruten de un buen café, pero también de un espacio acogedor para compartir y crear recuerdos”, expresó Wilmer Ramírez Aguilar, fundador de Friend’s Café.

Ramírez Aguilar también destacó el significado de esta expansión, afirmando que “cada nueva apertura representa un paso más en nuestra visión de llevar la experiencia Friend’s Café a más rincones de la Isla. Nos llena de orgullo ver cómo esta marca, nacida en Mayagüez, sigue creciendo y siendo parte de la vida diaria de tantas personas”.

Con esta inauguración, Friend’s Café reafirma su posición como la cadena de café local de mayor crecimiento en Puerto Rico, siempre enfocada en la calidad de su producto, el servicio al cliente y el fortalecimiento de la economía local.

Para conocer más puede visitar friendscafepr.com.