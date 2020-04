Municipio de Aguadilla abrirá Centro de Emergencias Comunitarias en escuela cerrada en la barriada Cabán

by

AGUADILLA: La alcaldesa Yanitsia Irizarry informó el martes de la próxima apertura del primer Centro de Emergencias Comunitarias (CEC) en el Municipio de Aguadilla.

La incumbente municipal dijo en un comunicado de prensa que lo que hasta la pasada semana fue una escuela cerrada por el Departamento de Educación en la barriada Cabán, será un centro de emergencias para la atención de todo lo relacionado a la emergencia del COVID-19, de la mano con la preparación para terremotos y desastres naturales de todo tipo.

Irizarry expresó su preocupación a la continuidad de movimientos telúricos en los pasados días, así como a la proximidad de la temporada de huracanes el próximo 1 de junio.

“En Aguadilla estamos atendiendo la amenaza del COVID-19 de forma agresiva, tenemos líneas de emergencia y apoyo emocional, pruebas moleculares gratis para los Aguadillanos, mensajes en altavoz, puntos de cotejos policiacos, alimentación para nuestros adultos mayores, trabajadores sociales, psicólogo, un task force en el área social, seguridad y salud pública. No obstante lo anterior, no podemos perder de perspectiva que en menos de 60 días comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico. A lo anterior se suma, que, aunque leves, los pasados días nuestra región ha sentido movimientos en el área del Cañón de la Mona y en el sur. El empoderamiento comunitario, alianzas entre el tercer sector, gobierno municipal, iglesias y voluntarios en las comunidades, serán los cimientos de este novel centro, que entre otras cosas tendrá sistema de generación eléctrico independiente, pozo de agua, para no depender de las utilidades convencionales; equipo de rescate, sobre vivencia y grupos para el adiestramiento de los voluntarios que trabajen en la atención de las emergencias, entre otros”, dijo.