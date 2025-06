Nuevos integrantes en la Junta de Directores de Mr. Special

by

MAYAGÜEZ: Como parte de la evolución institucional y la consolidación de su liderazgo en el sector de distribución y comercio al detal en Puerto Rico, Supermercados Mr. Special anunció el lunes la reorganización de su Junta de Directores con la integración oficial del ingeniero y empresario Jorge L. Fuentes Benejam y del abogado corporativo, licenciado Luis E. Dubón Arraiza.

Esta incorporación, oficializada este pasado 13 de junio, responde a vacantes en la Junta de Directores y fortalece un cuerpo directivo que ya contaba con la participación del presidente de la empresa, Edwin Alonso.

“La reorganización de nuestra Junta de Directores marca un nuevo capítulo en la historia de Mr. Special. Me honra poder contar con dos profesionales de tanta integridad, experiencia y compromiso con Puerto Rico. Su llegada representa un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestras operaciones y la institucionalización de nuestras prácticas de negocio”, expresó Alonso.

Con más de 35 años de experiencia en el sector privado, Jorge L. Fuentes Benejam tiene una destacada trayectoria como ingeniero industrial, empresario y líder en procesos de innovación, manufactura, eficiencia operacional y desarrollo organizacional. Ha presidido y liderado múltiples empresas del sector de la construcción e industrias afines, incluyendo Gabriel Fuentes Jr. Construction Co., Inc., Fuentes Concrete Pile Co., Inc., y Fuentes Metals & Devices Co., entre otras.

Además, ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones como AGC Puerto Rico, la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, aportando su visión técnica y compromiso con el desarrollo económico local. Actualmente, también se desempeña como miembro asesor de la Junta de Directores de V. Suárez & Co. y como síndico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,.

Por su parte, el licenciado Dubón Arraiza trae a la mesa directiva una trayectoria jurídica y corporativa de casi cuatro décadas. Graduado de The George Washington University y de la Escuela de Derecho de Tulane University, ha sido admitido a ejercer en Puerto Rico y ante los tribunales federales, incluyendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su carrera incluye experiencia como abogado litigante y como asesor legal corporativo, con énfasis en gobernanza, derecho notarial, desarrollo económico, derecho inmobiliario y ética profesional.

Actualmente, se desempeña además como Director de Intership, entidad afiliada a Méndez & Compañía, donde continúa aportando su conocimiento estratégico al ecosistema empresarial local.

Ha ocupado posiciones clave en organismos públicos como la Autoridad de Edificios Públicos, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Puerto Rico Convention Bureau, así como cargos de liderazgo en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde actualmente es secretario de la Junta de Gobierno.

Ha representado a Puerto Rico como delegado estatal ante la American Bar Association desde 2009. Su práctica actual se enfoca en servicios de asesoría legal para empresas privadas a través del D Group Equities y sus afiliadas, donde funge como abogado general y secretario corporativo desde el año 2005.

Con esta nueva estructura, Mr. Special reafirma su compromiso con los valores que lo han definido por más de cinco décadas: integridad, cercanía con la comunidad, innovación responsable y desarrollo económico desde el oeste de Puerto Rico hacia toda la Isla. La Junta de Directores brindará apoyo estratégico, fomentará la toma de decisiones éticas y orientadas al bien común, y velará por que cada acción empresarial esté alineada con las necesidades de sus empleados, suplidores y, sobre todo, sus clientes.