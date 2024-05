Obispo Corrada se retracta de invitación al Pozo de Sabana Grande

by

MAYAGÜEZ: El obispo emérito de la Diócesis de Mayagüez de la Iglesia Católica, monseñor Álvaro Corrada Del Río, se retractó de una invitación que les hizo a los devotos de las supuestas apariciones de la llamada “Virgen del Pozo de Sabana Grande” a asistir a una actividad de aniversario que tendrá lugar próximamente en el barrio Rincón de Sabana Grande.

En un comunicado de prensa emitido el martes, a las 10:00 de la mañana, la Diócesis de Mayagüez de la Iglesia Católica y su obispo, monseñor Ángel Luis Ríos, expresaron textualmente lo siguiente:

“La Diócesis de Mayagüez, de la Iglesia Católica de Puerto Rico, comprometida con las verdades doctrinales católicas, dio a conocer, por medio de su Obispo, Padre Ángel Luis Ríos, que Mons. Álvaro Corrada del Río, Obispo Emérito de esa Diócesis, se ha retractado del mensaje que publicara por las redes, invitando a los fieles al aniversario de las supuestas apariciones de la Virgen del Pozo de Sabana Grande.

El Obispo Ríos dio a conocer que Mons. Corrada, luego de un extenso diálogo, se ha retractado mediante mensaje de texto que le hizo llegar, el jueves, 9 de mayo, a las 11:43 p.m. El mensaje del Obispo Corrada, que publicamos con su permiso, lee como sigue:

(Enviado vía iPhone, el 9 de mayo de 2023 a las 11:43pm)

S E R Ángel Luis Ríos Matos, Obispo de Mayagüez: Por el siguiente mensaje respondo a su carta del 7 de mayo de 2024. En su carta me pide a su nombre y a nombre de su Consejo Presbiteral que retracte mi mensaje a los devotos de la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo de Sabana Grande en su aniversario 71. Con humildad y aceptación de mente y corazón me retracto como se me pide. No me compete como obispo emérito inmiscuirme en este asunto. Así lo puede publicar con este mensaje.

Sinceramente. Álvaro Corrada del Río, Obispo

El obispo Ángel Luis Ríos agradeció lo que catalogó como la actitud humilde de su hermano obispo, quien fue su predecesor en la Diócesis de Mayagüez. De esta manera los fieles saben que la petición de no ir a ese lugar sigue vigente, puesto que las supuestas apariciones nunca han sido aceptadas por la Iglesia”.

La determinación de pedirles a los feligreses católicos que no asistan al “Pozo de la Virgen” e, incluso, la celebración de misas en el lugar fue ordenada hace años por el primer obispo que tuvo la Diócesis de Mayagüez tras su creación, monseñor Ulises Casiano Vargas (QEPD).