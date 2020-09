Positivo a COVID-19 candidato PPD a representante por Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán

by

MAYAGÜEZ: El candidato popular a representante por el Distrito 20, que cubre los pueblos de Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo, Kebin Maldonado Martiz, confirmó el sábado que dio positivo a COVID-19, luego de que pruebas a las que se sometió dieran ese resultado.

“En el día de hoy quiero hacer público que mis pruebas de COVID-19 resultaron positivas. Consciente de mi responsabilidad con mi familia y todos los que laboran junto a mi durante este proceso de campaña electoral, procedí a informar a todas las personas con las cuales interactúe durante estas semanas para que procedan a realizarse los exámenes pertinentes.

Al momento no he mostrado síntomas y me siento optimista de que saldré fortalecido de esta prueba. Mientras tanto, permaneceré en cuarentena hasta que se me indique lo contrario, por mi bien y el de toda mi familia. Aprovecho la oportunidad para exhortar a la ciudadanía a no bajar la guardia, a continuar con los protocolos de seguridad y a protegerse de este virus que no discrimina a quien afectar.

Sepan que sus oraciones me llenarán de fortaleza y serán motivo para continuar el camino que ya emprendí para representar dignamente a nuestra buena gente del Distrito 20 (Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán). Cuenten con que los mantendré informados de mi estado de salud. ¡Muchas bendiciones!”, expresó el candidato a legislador por el Partido Popular Democrático (PPD).