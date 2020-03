Presentan plan económico para Aguada para enfrentar la realidad del Covid-19

by

AGUADA: El presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, presentó el martes un plan económico para auxiliar a las familias aguadeñas a paliar las pérdidas causadas por la emergencia generada por el Covid-19 y sus secuelas, así como para los comercios de la municipalidad.

“Ante la falta de un plan coherente ante todo lo que estamos viviendo y en calidad de legislador municipal de minoría, estoy presentando un paquete de propuestas bien pensadas y estructuradas para que su aplicación sea inmediata”, expresó el también legislador municipal.

Entre las propuestas más destacadas, está la emisión de cheques hasta un máximo de $250 por familia para la compra de alimentos a quienes evidencien falta de empleo a causa de las medidas de emergencias implementadas por la emergencia, y que no dispongan de otra ayuda del gobierno estatal o federal, o que la ayuda que reciban no les permita satisfacer las necesidades alimentarias.

“Dichos recursos provendrían de los fondos disponibles del presupuesto vigente, sin afectar la nómina de empleados, aun cuando constituyan partidas comprometidas, pero que no hayan sido al presente obligadas”, detalló Cortés Feliciano.

Dijo que, de igual manera, de dichos fondos no comprometidos, se contempla separar una partida para aportar económicamente para la compra de medicamentos a aquellas personas que a causa de las medidas de emergencias implementadas por la emergencia estén imposibilitados para comprar sus medicamentos y no dispongan de otra ayuda del gobierno estatal o federal. De igual manera, se haría una aportación económica para el pago de renta de alquiler de casa principal a aquellas personas en riesgo inminente de desalojo que no pueden sufragar el canon de arrendamiento debido a falta de empleo a causa de las medidas de emergencias implementadas por la emergencia y que no disponga de alguna otra ayuda para tales fines.

El plan incluye, entre otros asuntos, autorizar al alcalde a la compra, sin que medie subasta, de los materiales necesarios para salvaguardar la salud de los empleados de servicio directo que realizan labores durante la declaración de emergencia (guantes, mascarillas, desinfectante de manos, etc.), así como para auxiliar a la población en alto riesgo de ser contagiados por el Covid-19.