Preso “Goldo” por hurtar dos carros en Cabo Rojo y San Germán

MAYAGÜEZ: Cargos hurto de autos y posesión vehículos hurtados fueron radicados contra Luis M. Vélez Galindo, alias “Goldo”, de 40 años, vecino de Cabo Rojo.

Según la pesquisa de agentes de la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez, este pasado miércoles, 17 de septiembre, el querellante presuntamente le prestó las llaves de su carro Hyundai Accent, de 2012, a su sobrino Vélez Galindo, para que este usara un compresor de aire.

Al no escuchar el ruido del compresor encendido, el perjudicado salió de su residencia y se percató de que el acusado se había llevado el carro sin su autorización.

Posteriormente, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, Vélez Galindo provocó un accidente de tránsito, dejando el vehículo abandonado en el kilómetro 27.6 de la carretera PR-102, en San Germán.

Más tarde, ya en la noche, en el kilómetro 2.4 de la carretera 3314, en San Germán, Vélez Galindo les pidió a vecinos que lo llevaran hasta el residencial Santa Rita de Cabo Rojo.

En ese momento el sujeto notó un Chevrolet Aveo de 2006, propiedad de una residente del lugar, tenía las llaves pegadas. Se montó en el carro y se apropió de este.

Ambos vehículos fueron recuperados con daños.

Luis M. Vélez Galindo fue arrestado en el residencial Rafael Hernández (Kennedy) de Mayagüez por la agente Michelle Méndez de la Unidad Motorizada.

La fiscal Yanitza Negrón ordenó radicar cargos; mientras que el juez Luis F. Padilla Galiano encontró causa probable para arresto, señalando una fianza de $20 mil, que “Goldo” no prestó, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

Los casos fueron investigados por el agente David Ríos Padua y el sargento Carlos Rodríguez Ibarra, de la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez.