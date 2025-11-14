Preso por agredir a su pareja, hurto de vehículo y por Ley de Armas

by

MAYAGÜEZ: Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Mayagüez lograron el arresto de Elías Omar Vélez Santiago, de 44 años, vecino de Cabo Rojo, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $750 mil, por un vehículo hurtado y violaciones a las leyes de Armas y Violencia Doméstica.

La orden para detener al sujeto fue expedida por la juez Jessica Rodríguez Maldonado.

Se alega que el pasado 25 de octubre, Vélez Santiago agredió y amenazó a la perjudicada.

La juez Margarita Gaudier Lavergne ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, tras no pagar la fianza.

El diligenciamiento de la orden estuvo a cargo del agente Nelson Pérez González, bajo la supervisión del sargento Armando Santiago.