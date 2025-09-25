Radican querella ética contra el representante Emilio Carlo Acosta

by

EL CAPITOLIO: El exrepresentante y expresidente de la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, radicó hoy una querella formal ante la Comisión de Ética de la Cámara contra el representante Emilio Carlo Acosta, del Distrito 20, tras la divulgación de incidentes que podrían constituir serias violaciones éticas y hasta penales.

La querella surge luego de que trascendiera públicamente que Carlo Acosta fue intervenido el pasado 18 de marzo de 2025 por la Policía tras rebasar una luz roja en Mayagüez, y que durante la intervención utilizó su investidura como legislador para presuntamente intentar influir en los agentes y evitar la expedición de un boleto de tránsito.

Según documentos, grabaciones y expresiones divulgadas por múltiples medios, tras la publicación en primicia por LA CALLE Digital, del legislador invocó su relación con una oficial de alto rango de la Policía, lo que podría constituir intimidación e influencia indebida.

“El país no puede aceptar que un representante se valga de su posición para obtener tratos de privilegio ni para intimidar a los servidores públicos que cumplen con su deber. La confianza en la Asamblea Legislativa se construye sobre la transparencia y el respeto a la ley. Nadie está por encima de la ley, mucho menos quienes la crean”, expresó Matos García.

La querella solicita a la Comisión de Ética asumir jurisdicción, investigar los hechos y, de proceder, imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

Además, pide que se hagan los referidos pertinentes a las agencias de ley y orden para que se evalúe la posible comisión de delitos.