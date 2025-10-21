Renuncia Comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: El capitán Edgardo González, quien hasta finales de la semana pasada fue el comisionado de la Policía Municipal de la Sultana del Oeste, presentó su renuncia al cargo para reintegrarse a su posición en la Policía Estatal. El dato fue confirmado a LA CALLE Digital por el propio oficial policíaco.

Oficialmente, ya el capitán González recibió las órdenes para asumir de inmediato el cargo de director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, que dirige el inspector Daniel Justiniano.

De las razones de la renuncia del capitán González a la dirección de la Policía Municipal de Mayagüez, éste declinó hacer comentarios por el momento.

González tiene una amplia trayectoria en la Policía de Puerto Rico, que se ha extendido por espacio de 31 años y 10 meses de servicio intachable, laborando en el Precinto 166 de San Juan, Maricao, ⁠Patrullas de Carreteras de Mayagüez, Cabo Rojo, Mayagüez, administrador por 11 años de la Comandancia de Área de Mayagüez; director auxiliar del CIC de Ponce, director del CIC de Aibonito, y más recientemente comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez.

La gestión pública más reciente del capitán González en Mayagüez fue la de formar parte de un comité que formuló recomendaciones para la redacción de un código de orden público.