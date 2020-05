Representante Mas exige respuestas al presidente de WIPR ante incertidumbre con empleados del canal 3

by

MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez le exigió explicaciones al presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Eric Delgado Santiago, por lo que catalogó como “el estado de incertidumbre y angustia en que actualmente viven los empleados de la de WIPM-TV en Mayagüez”.

“Es increíble y merece una explicación concreta y detallada la situación con los seis empleados de WIPR destacados en el estudio televisivo de la cadena en Mayagüez. El presidente de la WIPR tiene que brindar explicaciones de lo que está pasando. Cerraron la estación de Mayagüez en junio del año pasado con la excusa de que no había presupuesto para continuar operando, sin embargo, hasta hoy todavía se pagan las utilidades (luz y agua), los seguros, la nómina y la renta del edificio que alberga la facilidad. En junio del 2019 dijeron que no había dinero, pero siguen pagando los mismos gastos. Esto lo que significa es que no había razón alguna para cerrar el canal”, comentó la legisladora por Mayagüez y San Germán.

“La excusa que se dio en marzo de 2019 para cerrar WIPM ese mes de junio, después de décadas de servicio a los residentes de la región oeste, fue que no había presupuesto para este año fiscal que comenzó en julio. Eso no fue así. Por el contrario, la WIPR continúa pagando a la Compañía de Fomento Industrial, mejor conocida como PRIDCO, el alquiler del edificio, al igual que los seguros de operaciones. No ha habido ahorro alguno. No entendemos porque se cerró. Esto requiere explicaciones”, sentenció Mas Rodríguez.

Por otra parte, según explicó la representante, ocho de los empleados de la WIPM se encuentran destacados en el Departamento de Hacienda, y su salario es pagado por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

“Estos extraordinarios servidores públicos están en un limbo porque no se les ha informado nada sobre su estatus laboral. El presidente Delgado no les ha dicho qué va a pasar con ellos. Hago un llamado al secretario del Departamento de Hacienda para que los incluya en la nómina de dicha dependencia de manera inmediata para así brindarles la paz emocional que requieren, ahora más que vivimos esta crisis económica provocada por el COVID-19”, añadió Mas Rodríguez.