Resurge el desarrollo hotelero en el Oeste de Puerto Rico

by

ÁREA OESTE: el director ejecutivo designado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, anunció el viernes el desarrollo de nuevas hospederías en la región Porta del Sol, que impulsarán la actividad turística y económica del Oeste de la Isla.

El Aurora’s Dream Guest House, en Rincón; el Cocoloba and Cocoloba Beach Bar at Crash Boat, en Aguadilla; el Hotel TRYP by Wyndham, en Mayagüez, y el Rincón Beach Resort Hotel, en Añasco; ampliarán la oferta de estilos de hospederías para atraer y complacer las expectativas del visitante que busca disfrutar de las cualidades de los municipios que componen la región.

La labor y establecimiento de estas hospederías representarán una inversión de alrededor de $18.7 millones que impactarán la economía, un aumento del inventario hotelero, con 80 nuevas habitaciones, y la creación de más de 148 nuevos empleos. La CTPR les otorgó a estos proyectos los incentivos que establece la Ley de Desarrollo Turístico de 2010, Ley 74-2010.

“La región Porta del Sol es un área icónica en Puerto Rico por la inmensa gama de atractivos turísticos que ofrece; su riqueza cultural, gastronomía, su gente, y sus incomparables bellezas naturales que se suman al fácil acceso que ofrece el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández. Por estas razones agradecemos y felicitamos a estos empresarios puertorriqueños por apostar a la industria del turismo en dicha región. Continuar impulsando la economía de la Isla, mediante el desarrollo de proyectos hoteleros y el fortalecimiento de la oferta del destino, forma parte de la visión actual y prioridades establecidas por el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo”, manifestó Mercado Santiago.

Solicita online o visita alguna de nuestras sucursales en

Cabo Rojo, Hormigueros y Sabana Grande.

Ciertas restricciones aplican.

Acciones y depósitos asegurados por COSSEC.

www.caborojocoop.com

787-851-1337

Miguel Santiago Irizarry, director de la Región Porta del Sol de la CTPR, añadió que, “Estos nuevos proyectos turísticos nos llenan de satisfacción ya que colocan a Porta del Sol en el mapa internacional, atrayendo a más visitantes a descubrir todos los atractivos de nuestra región. Nuestra misión es continuar fomentando el crecimiento de la industria turística”.

La compañía desarrolladora Aurora’s Dream, LLC es la propietaria de la hospedería en desarrollo Aurora’s Dream Guest House, ubicada en el barrio Ensenada de Rincón. La propiedad tipo guest house contará con 14 habitaciones y otras amenidades. Su apertura está programada para el 31 de octubre de 2021.

“El Municipio celebra la próxima apertura del proyecto Aurora’s Dream Guest House en el barrio Ensenada de esta municipalidad. Es una nueva fuente de trabajo para nuestros residentes y ofrece a quienes nos visitan poder disfrutar de todo lo que distingue a Rincón. Les deseamos el mayor de los éxitos y contarán con nuestra colaboración”, expresó Carlos López, alcalde de Rincón.

El Cocoloba and Cocoloba Beach Bar at Crash Boat, de la compañía desarrolladora Crash Boat LLC, pertenece al concepto de hospedería Club Vacacional con Villas. Localizada en el Barrio Borinquen de Aguadilla, la hospedería contará con siete villas de entre tres y dos habitaciones, restaurante, y otras amenidades. Su apertura está pautada para mayo de 2021.

“Como empresario aguadillano estoy muy contento con la próxima inauguración de Cocoloba at Crash Boat Beach. Crash Boat es un activo turístico clave para todo Puerto Rico y con este proyecto se mejorará la experiencia de los todos los que visitan y disfrutan de esta preciosa playa. Este reto de transformación no habría sido posible sin el respaldo de la Compañía de Turismo. Como negocio local y pequeño, la ayuda de Turismo a través de su programa de incentivos has sido clave para lograr hacer este proyecto una realidad”, expresó Alberto Cordero, desarrollador del Cocoloba at Crash Boat Beach.

El primer ejecutivo municipal de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, señaló que desde su llegada a tomar las riendas del Municipio existe una visión clara del significado de un desarrollo turístico organizado y sustentable.

“Proyectos con el concepto de aumentar la capacidad turística en nuestro pueblo como lo es Cocoloba Beach Bar, son los que nuestra administración desea desarrollar para el crecimiento de la demanda hotelera. Entre nuestros planes, el turismo será eje de nuestro desarrollo económico. En agenda se encuentra el desarrollo de un plan integrado entre todos los sectores relacionados a la industria, queremos integrar a los pequeños y medianos comerciantes de nuestro pueblo para crear así una red de servicios que le ofrezca al visitante una experiencia turística única en la región”, expresó Roldán Concepción.

Finalmente, el alcalde de Aguadilla expresó que ahora con la reapertura del aeropuerto Rafael Hernández, la inversión millonaria que se estará llevando a cabo en dichas facilidades, y el anuncio de vuelos adicionales, brindará la oportunidad de potenciar al máximo el turismo en su municipio y posicionarlo como eje del desarrollo de la región. “Agradezco a CRASH BOAT LLC por desarrollar su proyecto en Aguadilla y que no tengan duda alguna que nuestra administración será facilitador para el éxito y desarrollo de este”, concluyó diciendo Roldán.

De otra parte, según anunciado el pasado mes de diciembre, el hotel TRYP by Wyndham Mayagüez, ubicado en el casco histórico de la Sultana del Oeste, contará con 50 habitaciones, modernas facilidades, y un restaurante en la Antigua Casa Cabaza. “Nos entusiasma sobremanera ser parte del desarrollo turístico de Porta del Sol, el cual le brindará al turista unas facilidades de excelencia para que puedan tener unas vacaciones de primera. Proyectamos que TRYP by Wyndham Mayagüez estará en funciones ya para noviembre del 2021”, expresó Eric Ruiz, desarrollador del proyecto.

Por último, el Rincón Beach Resort Hotel en Añasco, de la compañía Playa Almirante Inc., se encuentra realizando mejoras sustanciales en sus facilidades. La propiedad de 60 habitaciones cuenta con acceso directo a la playa.