Reyes Magos de Juana Díaz llegarán este año hasta Culebra

JUANA DÍAZ: Como parte de la centenaria tradición de los Reyes Magos de Juana Díaz, los emblemáticos personajes Gaspar, Melchor y Baltasar visitarán los pueblos de Culebra, Carolina, San Juan, Manatí, Florida, Patillas, Ponce y Juana Díaz del 2 al 5 de enero de 2026.

Esta ruta forma parte de la 42 edición de la Caravana Nacional y sirve de antesala a la celebración de la 142 Fiesta de Reyes, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de enero en la plaza pública Román Baldorioty de Castro en Juana Díaz.

“Llevamos cerca de 20 años sin que los Reyes Magos de Juana Díaz visitáramos Culebra. Estábamos deseosos de regresar, y este sábado, 3 de enero, estaremos compartiendo con nuestros hermanos de la isla municipio en una actividad que se realizará en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Queremos llevar alegría a los hogares de los culebrenses y celebrar esta hermosa tradición que nos une como pueblo”, afirmó William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes.

Santiago Vázquez explicó que la visita de los Reyes juanadinos a cada pueblo requiere una logística particular, ya que como parte de la Caravana Nacional le acompaña una comitiva de personas que encarnan a pastores, junto a una carroza con música típica. “Realizar la Caravana Nacional de los Reyes Magos de Juana Díaz durante 41 años nos ha acercado aún más a nuestra gente. Recorrer el archipiélago confirma lo profundamente arraigada que está esta tradición, sin importar la edad”, comentó. Como parte de cada visita, el público tiene la oportunidad de tomarse fotografías gratuitamente con los Reyes. “Compartir con nuestra gente nos llena de esperanza y satisfacción por promover nuestra cultura y nuestras tradiciones”, destacó.

“Como ha ocurrido por 141 años, el 6 de enero celebraremos nuestra Fiesta de Reyes en la plaza pública de Juana Díaz, junto a miles de personas que nos visitan para conmemorar la epifanía del Niño Dios. Invitamos a todo Puerto Rico a darse cita al Belén de Puerto Rico para disfrutar de una actividad única en el mundo”, añadió.

Las actividades oficiales comenzarán el viernes, 2 de enero, a las 10:00 a.m. con la Ceremonia de Envío en la parroquia San Ramón Nonato de Juana Díaz. Desde allí partirán hacia el barrio Coto Laurel de Ponce donde visitarán la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, terminando esa noche en la parroquia San José del pueblo Luquillo. El sábado, 3 de enero, la primera visita será a Culebra y posteriormente acudirán a la parroquia Santa Gema Galgani de Carolina. Luego se dirigirán a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde. En la tarde, participarán en la misa en honor a la Virgen de Belén en la iglesia San José del Viejo San Juan; al concluir, formarán parte de la procesión y visitarán la Catedral.

El domingo, 4 de enero, serán parte de una actividad especial en El Capitolio. También estarán en la parroquia La Sagrada Familia de Manatí, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en el pueblo de Florida y en el DISTRITO T-Mobile. El lunes, 5 de enero, Víspera de Reyes visitarán la parroquia lnmaculado Corazón de María de Patillas, el Museo de Arte de Ponce y la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad Señorial. Al concluir esta última visita regresarán a la plaza pública de Juana Díaz.

Además de las visitas de los Reyes en la Caravana Nacional, el día 5 de enero, comienzan las actividades en Juana Díaz con presentaciones artísticas para niños donde se entregarán las tradicionales cajitas para que los niños recojan la yerba que le colocaran a los camellos de los Reyes. En la noche se presentarán Herminio de Jesús y su Orquesta, Danny Rivera y el Grupo Plenéalo.

El Día de Reyes, la jornada comenzará temprano en la mañana en el Belén de Puerto Rico. A las 8:30 a.m. iniciará la animación musical en la Casa Museo de los Santos Reyes, desde donde partirá el Desfile de los Reyes Magos a las 10:00 a.m., junto a los pastores y el pueblo, rumbo a la plaza pública. Una vez allí, se realizará la Proclamación de las Profecías y el tradicional Diálogo de los Reyes y los Pastores. Al mediodía se celebrará la Santa Eucaristía, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina. Tras la misa, comenzará la programación musical del último día de esta histórica festividad, que contará con Sendero de la Cultura, Bomba y Trovadores, Grupo Cásima, Esencia, Tuna Romancera y cerrando las festividades el grupo Plena Libre.

Durante la época navideña, el Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes ofrece diversas actividades en la Casa Museo de los Santos Reyes, incluyendo la apertura de la exposición “La Epifanía del Señor”, de la artista Marta Eva Mori, que se realizará este viernes, 5 de diciembre, y la Promesa de Reyes el sábado, 27 de diciembre. Ambas actividades iniciarán a las 7:00 p.m. y serán de libre de costo. El museo permanecerá abierto al público; el costo de entrada es de $3.00 para adultos y $2.00 para menores de 12 años y mayores de 60.

Para información y actualizaciones, el público puede seguir las redes sociales de la organización en Facebook @losreyesdejuanadiaz-oficial y en Instagram @reyesmagosdejuanadiaz.