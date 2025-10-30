Sabana Grande establece plan de seguridad de cara al 31 de octubre

by

SABANA GRANDE: La Administración Municipal de Sabana Grande informó que este viernes, 31 de octubre, implementará un plan preventivo y de manejo de actividades comunitarias con el propósito de velar por la seguridad de los niños que participan en actividades de disfraces y solicitud de dulces.

“Nuestros esfuerzos operacionales estarán enfocados en ofrecer mayor presencia policiaca y personal de respuesta rápida en puntos estratégicos del municipio. Por esta razón, vamos a ubicar torres de luz en áreas que se han identificado como las de mayor flujo peatonal. Asimismo, se establecerán puntos de control y carpas de orientación con la participación de unidades de seguridad, emergencias y voluntarios debidamente identificados”, indicó el alcalde sabaneño Marcos G. Valentín Flores.

Como parte de las medidas a implementarse, el primer ejecutivo municipal señaló que el plan logístico contempla una distribución escalonada del personal, priorizando el horario de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, cuando se espera la mayor participación infantil. Durante ese periodo, la Policía Municipal y personal de Manejo de Emergencias trabajarán de forma coordinada dando rondas por las diferentes zonas del pueblo.

“Sabemos que hay actividades espontáneas en diferentes sectores, por eso queremos mantener el control logístico sin interferir con el disfrute comunitario. Cada carpa tendrá un equipo capacitado para orientar a las familias y actuar en caso de emergencia”, detalló el alcalde de Sabana Grande.

Valentín Flores enfatizó que con la implementación del plan de seguridad establecido el municipio de Sabana Grande se encuentra listo para atender cualquier eventualidad. “Es fundamental que la comunidad se involucre, mantenga vigilancia y coopere con las instrucciones del personal autorizado”, añadió.

“Exhortamos a los padres y tutores a acompañar siempre a los menores, evitar calles oscuras y utilizar ropa reflectiva. Con la unión de todos, Sabana Grande demostrará que podemos celebrar de manera ordenada y familiar”, concluyó el alcalde.