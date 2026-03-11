Siemprevivas RUM invita a la Marcha Violeta en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

by

Por Javier Valentín Feliciano / Prensa RUM

MAYAGÜEZ: El Proyecto Siempre Vivas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) invita a la comunidad y a los medios de comunicación a la Marcha Violeta, que será este jueves, 12 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana.

La misma iniciará en el edificio Josefina Torres Torres (Enfermería), recorrerá el campus, y saldrá por el portón de Barcelona (antigua Pista Atlética) hasta llegar a las escalinatas de la Alcaldía de Mayagüez.

La Marcha tiene como fin crear conciencia sobre la violencia por razón de género, fomentar el desarrollo pleno de cada ser humano, sin importar su raza, nivel socioeconómico, diversidad funcional, orientación religiosa, orientación sexual, ni expresión de género y defender la implementación de la perspectiva de género en nuestro sistema educativo.

La actividad cuenta con la colaboración y el apoyo de la Alianza por la Erradicación de la Violencia – Región oeste, Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Mayagüez, Universidad Interamericana de San Germán, Cervecera de Puerto Rico y el Club de Leones de Mayagüez.

Los organizadores invitan a los participantes a vestir de color violeta.