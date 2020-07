Turista entra sin mascarilla al supermercado Econo de Rincón y escupe en la cara al empleado que le llamó la atención

by

RINCÓN: Tremendo lío el que se ha buscado un turista que se negó a ponerse una mascarilla y escupió a un empleado del supermercado Econo de esta municipalidad.

Según el informe de las autoridades, el denunciado en este caso fue identificado como Martin William Drew, de quien dijeron es un turista que se está quedando en este pueblo del Noroeste.

Se alega que un empleado del supermercado le solicitó a Drew que se pusiera una mascarilla, lo que trajo como resultado que el sujeto se tornara agresivo, llegando a escupir en el rostro al empleado.

Drew fue citado.

Como se sabe, a principios de la pandemia el supermercado Econo de Rincón tuvo que ser cerrado por unos días en lo que se desinfectaba el lugar, luego de que uno de sus empleados de seguridad, que también es miembro de la Policía diera positivo a COVID-19.

Mientras tanto, contrario a lo que figura en el informe de las autoridades, Drew publicó un video en la misma noche del incidente, asegurando que él fue el agredido. Pedimos a nuestros lectores, pues el video contiene lenguaje fuerte:

Por otro lado, se alega que el individuo no es turista y que reside en Rincón desde hace algunos años. Este es el texto que acompaña el video de la transmisión de Facebook Live que hizo:

“Econo Rincón- tonite – assaulted by the staff – struck me in the face with a golf club shaft !! 💩still got the club in his hands .. Aggravated battery .. ?

Felony assault …? trolls beware .. nobody spit on anybody and nobody was drunk … beware the creeps are in this town are ready to lie to protect their jobs …probably .. Don’t destroy the video evidence is all I got to say .. cause no video exists of me spitting on anybody .. so much for the plot .. to defame and shame me .. GTFO 🤥”, escribió el sujeto.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.