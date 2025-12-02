Grupo boricua adquiere el único hospital de salud mental del Suroeste

by

CABO ROJO: Con el compromiso de fortalecer la infraestructura de salud mental en la isla, el grupo puertorriqueño MM Psychiatric Service LLC anunció hoy la adquisición total del hospital psiquiátrico ubicado en Cabo Rojo, se conocerá ahora como Hospital Oasis de Vida.

Esta transacción asegura la continuidad de las operaciones del único hospital psiquiátrico en el área suroeste de Puerto Rico, un activo vital para la salud pública de la región. Los nuevos dueños confirmaron que la institución se mantendrá abierta y operando sin interrupciones. Este hospital anteriormente estaba afiliado a la red de Metro Pavía Health System.

La adquisición representa una evolución natural para MM Psychiatric Service, quienes desde hace un año ya administraban la sala de emergencia de la institución. Ahora, al adquirir la totalidad del hospital, la empresa asume el control completo de los servicios clínicos y administrativos.

Servicios disponibles para la comunidad: La institución continuará ofreciendo una gama completa de cuidados de salud mental, que incluye:

Hospitalización psiquiátrica para adultos.

Sala de intervención en crisis operando las 24 horas.

Servicios de hospitalización parcial.

Las instalaciones continuarán ubicadas en su sede actual en la calle Muñoz Rivera 108, en Cabo Rojo.

Aunque la transacción se cerró por una cifra no divulgada, los portavoces de la empresa enfatizaron que el enfoque principal de esta nueva etapa es garantizar que los pacientes del área suroeste tengan acceso inmediato y de calidad a servicios de salud mental, sin necesidad de trasladarse al área metropolitana.