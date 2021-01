Municipio de San Sebastián cuenta con suficientes abastos eléctricos para enfrentar otra emergencia como la del huracán María y ayudar otros pueblos

by

SAN SEBASTIÁN: El alcalde pepiniano Javier D. Jiménez Pérez confirmó que su municipio cuenta con suficientes abastos eléctricos para enfrentar una emergencia como la provocada en septiembre de 2017 por el devastador huracán María, que trajo como resultado la creación de la recordada iniciativa Pepino Power Authority (PPA), a través de la que se restableció la infraestructura eléctrica de San Sebastián sin tener que esperar por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Te puedo decir que el excedente que tenía FEMA de postes y materiales eléctricos, la Autoridad de Energía Eléctrica no los solicitó… No los quiso. Y nosotros, a través de la Pepino Power, como coloquialmente se conocía este esfuerzo que hicimos en San Sebastián, pudimos lograr que FEMA nos cediera todo ese material. Y hoy en día, el Municipio de San Sebastián tiene sobre $30 millones en postes, en material eléctrico y en materiales de seguridad; para, en caso de cualquier emergencia, no solamente del Municipio, sino de todo Puerto Rico, poder tener material y no pase lo que pasó cuando el huracán María”, explicó el alcalde Jiménez Pérez durante entrevista en el programa radial CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710).

El incumbente municipal de San Sebastián de las Vegas del Pepino dijo que el gobierno municipal tiene un “inventario significativo”, contando con aproximadamente con 9 mil postes, cablería suficiente, herramientas para hacer los trabajos y un camión barreno que se adquirió.

El alcalde Jiménez comentó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha sido generosa con San Sebastián y destacó que “parece increíble que la Autoridad de Energía Eléctrica no quisiera ese inventario”.

Jiménez siempre ha destacado que la Pepino Power Authority fue una iniciativa de pueblo.

Como cuestión de hecho, el esfuerzo fue reconocido cuando Jiménez Pérez, recibió el “Outstanding Achievement Award” que otorga la National Hurricane Conference (NHC), por sus esfuerzos innovadores con la Pepino Power Authority. El premio fue entregado en el 2019 en la ciudad de Nueva Orleans, el estado de Louisiana.