Benicio Del Toro se une a la Fundación Millo Romero como embajador de impacto social

REDACCIÓN: El reconocido actor puertorriqueño, Benicio Del Toro, se unió a la Fundación Millo Romero (FMR) como embajador oficial, con la misión de motivar a empresas, fundaciones y otras entidades a invertir en la transformación de vidas a través del deporte, la educación y la recreación, además de darle mentoría a los jóvenes baloncelistas que disfrutan del apoyo de la Fundación.

Con una destacada trayectoria artística que le ha merecido un Premio Óscar, un Globo de Oro y múltiples reconocimientos internacionales, Del Toro suma ahora su compromiso social al legado de Emilio “Millo” Romero, entrenador puertorriqueño que marcó generaciones de jóvenes deportistas en la isla. Como parte de su colaboración, Benicio será el anfitrión de la Coctel de Embajadores de Ensueño a beneficio de la FMR, que se llevará a cabo el jueves, 25 de septiembre de 2025 en el Sheraton Centro de Convenciones.

Del Toro, exalumno de la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar, expresó que “desde el espacio que uno ocupa, siempre hay una manera de devolver algo a la comunidad. Para mí, apoyar a la Fundación Millo Romero es una forma de rendir homenaje al poder transformador del deporte y a las personas que dedican su vida a guiar a la juventud. Millo Romero me impactó en mis años de joven baloncelista y por eso me identifico con su Fundación”.

La Fundación Millo Romero ha sido pionera en identificar talento joven en comunidades de toda la isla, ofreciéndoles oportunidades educativas a través de la Beca Millo Romero @ Perpetuo y otros proyectos deportivos, como alianzas con las Selecciones Nacionales Juveniles de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). Esta labor es posible gracias al respaldo de aliados comprometidos con el desarrollo integral de la niñez y la juventud puertorriqueña.

“La incorporación de Benicio del Toro como embajador representa un hito para nuestra fundación”, expresó Diego Martin, CEO de la FMR. “Su apoyo envía un mensaje poderoso sobre la importancia de invertir en el potencial de nuestros jóvenes desde todos los sectores”.

Recientemente, cuatro nuevos baloncelistas profesionales se unieron a la FMR como embajadores. Jezreel “Macho” de Jesús, de los Leones de Ponce; Raymond Cintrón, Jr., de los Vaqueros de Bayamón; Jesús Cruz, de los Gigantes de Carolina; y Dayshalee Salamán, de las Cangrejeras de Santurce, colaborarán en el desarrollo de los jóvenes atletas que disfrutan de la Beca Millo Romero @ Perpetuo.

Estos deportistas disfrutaron de becas atléticas en sus años de escuela superior otorgadas por la FMR, y se unen a los embajadores originales de la FMR; “Tuto” Marchand (Eméritos), Sammy Betancourt, Julio Toro, Flor Meléndez, Carlos Morales, Ramón Rivas, Rafael “Chino” Torres, Manolo Cintrón y Eddie Casiano, quienes disfrutaron de las enseñanzas, tanto a nivel personal como en el deporte, de Millo Romero y son parte de la historia del baloncesto en Puerto Rico.

Fundada en el 2004, la Fundación Millo Romero tiene la misión de apoyar programas juveniles enfocados en educación, recreación y deportes. Para ello, se estableció en el 2021 un acuerdo de colaboración con la APS y OEA-APS para identificar y ofrecer la Beca Millo Romero @ Perpetuo a jóvenes prospectos fuera de la comunidad de Perpetuo para que se beneficien del programa académico de APS, donde Millo Romero laboró como entrenador, al tiempo que desarrollan sus destrezas en el deporte. Los candidatos se escogen desde séptimo grado principalmente y cubriría la matrícula para toda la escuela superior.

Emilio “Millo” Romero, quien se destacó como entrenador de baloncesto por más de 60 años, tuvo contacto con cientos de jóvenes deportistas entre los que se encuentran reconocidos jugadores de todos los niveles en la Isla. Su legado está presente, no solo en la fundación, beca y torneo de golf (Millo Romero Basket-Golf Classic) que llevan su nombre, sino en proyectos como la Cancha Emilio “Millo” Romero Cuevas de la YMCA en San Juan, donde dirigió el programa durante más de seis décadas y el Premio Emilio “Millo” Romero, al mejor entrenador de categorías menores de la FBPUR.

Para contribuir con la labor que realizan, puede acceder o enviar mensaje a www.facebook.com/FundacionMilloRomeroCuevas, por la página web fundacionmilloromero.org/dona o athmovil Business/FundacionMillo o comunicarse al 939-395-9451.