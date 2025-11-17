Matt Tenuta, Anthony García y Edwin Ríos se alistan para unirse a las filas de «La Tribu»

by

MAYAGÜEZ: Los Indios de Mayagüez realizaron movimientos en su plantilla entrando a la tercera semana de la campaña 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), conocida como “LA PRO”.

La gerencia de la novena mayagüezana confirmó la llegada al cuerpo de lanzadores del importado Matt Tenuta.

Esta firma responde a la inactivación del taponero Alexis Rivero tras sufrir una lesión el pasado jueves, 13 de noviembre, cuando se proponía cerrar el encuentro frente a los Gigantes de Carolina.

“Ante la inactivación del lanzador Alexis Rivero, hemos realizado la movida de contratar al zurdo Matt Tenuta. Con esta adición, buscamos mantener el ritmo en el bullpen y que nuestros lanzadores continúen haciendo el trabajo”, declaró Nick Ortiz, gerente general de los Indios.

Tenuta, de 31 años, vio acción en el 2025 con los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol y en la liga local vistió los colores de los Cangrejeros de Santurce en la pasada campaña.

Los Indios activan al guardabosque Anthony García

A su vez, el gerente general de La Tribu confirmó el regreso al terreno del guardabosque nativo Anthony García.

“Anthony no vio acción al inicio de la temporada a causa de una lesión, pero ya ha confirmado que se encuentra listo para regresar al terreno mañana martes para el encuentro ante los Criollos de Caguas”, añadió Ortiz.

Por su parte, García mencionó sentirse en buen estado de salud para aportar a su equipo.

“Las expectativas de este equipo son altas, por eso estamos listos para entrar en acción y hacer lo que tengamos que hacer”, dijo García luego de participar de la práctica el pasado sábado.

Edwin Ríos se incorporará a los Indios en diciembre

Nick Ortiz añadió que el veterano Edwin Ríos vestirá nuevamente los colores de Mayagüez a partir del jueves, 4 de diciembre de 2025 cuando visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

El nativo de 31 años estuvo en la plantilla mayagüezana durante la edición 2023-2024 promediando .254 en 20 juegos, mientras que durante el 2025 en la filial Triple-A de Cincinnati conectó 116 hits, 23 dobles, 2 triples, 26 jonrones, .337 OBP, .468 SLG, .805 OPS para .246 de promedio en 472 turnos.

Además de Ríos, en conversaciones con la gerencia, el grandes ligas José Orlando Berríos ha mostrado gran interés en lanzar por los Indios durante esta temporada.

En diálogo, el serpentinero de los Toronto Blue Jays mencionó que de estar saludable se unirá a la novena a finales de diciembre para ayudarlos con la misión de conquistar nuevamente el campeonato nacional.

Transacciones para hoy lunes, 17 de noviembre

Los Indios de Mayagüez activan al lanzador Matt Tenuta (LHP) e inactivan al lanzador Alexis Rivero (RHP).

Los Indios de Mayagüez activan a Anthony García (OF) e inactivan a Héctor Nieves (INF).