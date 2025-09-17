Mayagüez es la única ciudad en entregar propuesta para las Justas

by

MAYAGÜEZ: La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) cerró el lunes el plazo de entrega de la propuesta para la celebración del Festival Deportivo 2027 y 2028. De seis municipios solo uno entregó la propuesta: Mayagüez.

El lunes, a las 4:45 de la tarde, una comitiva de la Ciudad de las Aguas Puras, sede del Festival desde el 2022, liderada por el vicealcalde Ricardo Lebrón y la administradora de la ciudad, Yiraida Rodríguez, entregaron la propuesta con los documentos de apoyo requeridos por la Comisión Evaluadora de Sede del Festival Deportivo de la LAI.

“Mayagüez fue el único municipio con la entrega de los documentos solicitados y debidamente firmados. Por lo que la Comisión Evaluadora procederá a la revisión, discusión de esta y adjudicará la sede en las próximas semanas”, informó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, quien solo aporta conocimiento ante la Comisión en la evaluación de la sede por las experiencias que ha tenido en la dirección de eventos multideportivos.

La LAI envió el 31 de julio del presente año la invitación a los municipios de Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, San Juan y Toa Baja.

Tres requerimientos eran básicos en las propuestas para los ayuntamientos: que las instalaciones cumplan con las reglas internacionales, que tengan la facilidad para el control de dopaje y que provean mantenimiento en las instalaciones.

“Cumplimos con enviar las cartas a seis municipios para que presentaran sus propuestas para acoger el Festival Deportivo del segundo semestre con las necesidades requeridas para este magno evento con los requisitos. La experiencia dicta que, si alguno de ellos tuviera dudas, se aclararían las mismas ante la Comisión”, informó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, a través de un comunicado de prensa.

Las fechas de los próximos tres años del Festival Deportivo son del 22 de abril al 2 de mayo de 2026; del 21 de abril al 1 de mayo de 2027; y del 19 de abril al 29 de abril de 2028.