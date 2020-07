CESCO de Mayagüez abrió la “caja de Pandora”… Denuncian problemas en otros CESCO de la Isla

by

MAYAGÜEZ: A raíz de la reapertura presencial en los CESCO y oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la unión que representa a estos trabajadores, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3889 UDTOP, AFSCME, denunció los problemas que están enfrentando a diario, a la vez que solicitó una reunión urgente con el patrono para buscar soluciones a los mismos.

“Esta semana se comenzó a laborar con público en el DTOP, y el proceso ha sido complicado y el departamento no ha cumplido con los protocolos establecidos. Al día de hoy, ni siquiera han posteado la certificación de que los centros fueron desinfectados, por lo que persiste la duda si el proceso se realizó o no. En muchos centros no tenemos equipo de protección o hay muy pocos. Y estamos enfrentando problemas con la toma de temperatura”, explicó Sandra Pacheco, presidenta de la Local 3889-UDTOP.

En un comunicado de prensa, la líder sindical señaló que en todos los centros hay solamente una máquina de toma de temperatura, lo que atrasa la entrada al centro de trabajo y obliga a que solo haya una sola entrada para público y empleados.

La situación se agrava porque en varios centros, como el de Mayagüez, las máquinas parece que están mal calibradas porque dan temperatura de 30 y 31 grados, cuando eso sería hipotermia según nos explicó una doctora en el centro.

“Este problema es serio ya que implica que las personas están entrando al centro con temperaturas falsas y no sabemos si entra alguien con fiebre o no. Por otro lado, se le pidió al patrono que se tengan mínimo dos máquinas de temperatura, y todavía seguimos igual”, expresó Pacheco.

Por otro lado, se denunció que hay problemas de hacinamiento en Arecibo y en Mayagüez ya que se trajo personal nuevo y no hay espacio.

“En estos centros no se está cumpliendo con los protocolos de distanciamiento físico. No hay seis pies entre personas. Además, no se nos ha informado si se le hicieron o no pruebas al personal nuevo. Por la seguridad de todos, el patrono tiene la obligación de cumplir con los protocolos”, sentenció la sindicalista.

Denunciaron además que aún el DTOP no ha trabajado con los empleados que tienen problemas con situaciones familiares que están cubiertas en las órdenes ejecutivas lo que ha generado que en muchos de estos casos esos trabajadores no hayan podido comenzar a laborar, cuando podrían estar haciéndolo de manera remota.

Señalaron también que están enfrentando problemas con las citas porque muchos ciudadanos no manejan la tecnología y aparecen en el centro sin cita pensando que los van a atender cuando solamente se pueden atender a los citados y esto ha ocasionado gran malestar.

Horno en el CESCO de Sagrado Corazón

Una de las situaciones más apremiantes la están viviendo los trabajadores del CESCO ubicado en el Sagrado Corazón en Santurce quienes llevan desde antes de la pandemia sufriendo por la falta de aire en su centro de trabajo.

“Esta situación de falta de ventilación adecuada es insoportable y más ahora con la obligación de utilizar mascarilla. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo sobrehumano, el agotamiento es fuerte y se nos están enfermando. Hacemos un llamado urgente a resolver esta situación de inmediato, ya esto está afectando seriamente la salud y vida de estos trabajadores. Además, la falta de ventilación aumenta los riesgos de contagio por COVID”, señaló Pacheco.

“Todo esto es altamente preocupante y pone en riesgo la vida de los trabajadores y de todos los cientos de ciudadanos que visitan diariamente las oficinas para buscar servicio. Le estamos solicitando al patrono una reunión urgente para resolver estas situaciones y esperamos que cumplan con su responsabilidad”, finalizó.