Contratistas de MEDI querían el 5% de todas las inversiones en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Una corporación creada por dos de los coacusados por la Fiscalía Federal involucrados en un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez por $9 millones, firmó un contrato con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI); en el que los honorarios de la primera corporación serían el 5 por ciento del total global de las inversiones, según reza en un documento en poder de LA CALLE Digital.

Se trata de un contrato firmado el 2 de noviembre de 2015 entre MEDI y la corporación TEGA Holdings, LLC, representada por Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez, arrestados recientemente junto a otras cinco personas por agentes del FBI.

Haga “clic” sobre la imagen para abrir el documento completo.

Como cuestión de hecho, MEDI contrató a TEGA para hacer el trabajo para el que MEDI fue creada. La vigencia de este contrato era de cinco años, que concluyó el 2 de noviembre de 2020.

“3. HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES

Una vez TEGA concluya cada acuerdo de inversión con entidades financieras, inversionistas, bancos, corporaciones, etc., conforme a lo establecido en el presente contrato, MEDI autorizará a la institución financiera donde inversionista deposite la inversión a favor de MEDI a que pague directamente a TEGA las comisiones y/u honorarios que por la presente se obliga MEDI a favor de TEGA.

La comisión y/u honorario que MEDI conviene pagarle a TEGA por cada inversión, préstamo, etc. será de un 5% del total global de cada inversión .

. TEGA deberá enviar a MEDI y/o a la institución financiera donde se realice el depósito, la factura por los honorarios y los gastos reembolsables.”, reza parte de la sección 3 del contrato entre TEGA y MEDI.

El contrato presenta a TEGA Holdings, LLC como “una compañía de responsabilidad limitada de Delaware”. Sin embargo, como parte de la investigación de LA CALLE Digital, la dirección que figura como “las oficinas principales” de TEGA en ese estado, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware; le pertenece a una empresa llamada Corporation Service Company (CSC), que se dedica a crear y dar servicio a corporaciones creadas bajo las leyes de ese estado.

“CSC is pleased to assist you with your registered agent, business licensing, annual reports, compliance, matter management, domain & trademark, corporate transactional, UCC, or corporate trust & escrow needs”, lee la descripción de servicios de esa empresa de la que TEGA Holdings usó su dirección física.

TEGA fue “incorporada” en Delaware el 30 de junio de 2015 y según los documentos del Departamento de Estado, la corporación fue registrada el 7 de septiembre de 2015, con García Jiménez como agente residente y Mejill Tellado como presidente.

Preguntado sobre el particular en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO de WKJB 710, el licenciado Alfredo Ocasio, conocido abogado con oficinas en Mayagüez, describió el estado de Delaware como “un paraíso corporativo”.

En Mayagüez, la sede de TEGA está en la calle De La Candelaria 3 Oeste (antigua calle McKinley), precisamente la misma dirección que usan las corporaciones RWM Consultants y L & R Consultant Group LLC.

L & R Consultant Group tuvo un contrato con el Municipio de San Germán, bajo la administración del alcalde Virgilio Olivera, y que fue cancelado este pasado 1 de abril.

El contrato fue firmado por el alcalde Rodríguez, como presidente de MEDI; y por Mejill Tellado y García Jiménez, en representación de TEGA.