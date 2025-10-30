Activa la Policía en la noche de Halloween

by

REDACCIÓN: El superintendente de la Policía, Joseph González, informó que la Uniformada activará a la rama investigativa, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la División de Relaciones con la Comunidad como parte del plan de prevención y seguridad desarrollado para la celebración de Halloween, este viernes 31 de octubre.

El jefe policial exhortó a los padres y encargados de menores de edad a colaborar con los esfuerzos de la Policía para que las festividades se disfruten sin incidentes violentos o desgraciados.

Además, hizo un llamado a los adultos a ejercer moderación en el consumo de bebidas alcohólicas y a evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

“Hacemos un llamado a los padres o tutores para que supervisen y estén al tanto de dónde y cómo sus hijos celebran las festividades relacionadas a la Noche de Brujas. Es de gran importancia que los niños estén acompañados en todo momento por un adulto y que además velen que estos no tengan ningún tipo de contacto con personas desconocidas. También que no mezclen alcohol con el volante y que pasen la llave”, manifestó el superintendente.

Según explicó, el Negociado de Patrullas de Carreteras y Autopistas reforzará la vigilancia preventiva e intervendrá con conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes o que excedan los límites de velocidad.

La Policía realizará patrullaje preventivo en zonas residenciales y urbanizaciones donde tradicionalmente se realizan recorridos de “trick or treat”.

Asimismo, los agentes de Relaciones con la Comunidad participarán del esfuerzo, apoyados por la rama investigativa como soporte ante cualquier incidente que pudiera ocurrir. El plan de trabajo también cubrirá zonas turísticas y comerciales, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Consejos de la Policía de Puerto Rico para disfrutar con seguridad:

Acompañe a los niños más pequeños hasta la puerta de cada residencia. Evite visitar casas de personas desconocidas.

Visite solo lugares bien iluminados y evite zonas oscuras o con poca visibilidad.

No permita que los menores entren a una casa sin supervisión o permiso.

Verifique las máscaras y disfraces, asegurándose de que permitan ver y respirar con facilidad.

Use disfraces resistentes al fuego y adecuados para la edad del menor.

Instruya a los niños para que informen a un adulto si notan algo sospechoso.

Enséñeles a gritar y pedir ayuda si alguien intenta agarrarlos o forzarlos a irse con ellos.

Revise todos los dulces antes de consumirlos para asegurarse de que las envolturas no estén alteradas y evitar riesgos de ahogamiento.

La Policía de Puerto Rico recuerda que cuenta con la línea confidencial (787) 343-2020 para reportar cualquier incidente. En caso de emergencia, puede comunicarse o enviar un mensaje de texto al 9-1-1.