CEE inicia visitas a escuelas superiores para inscribir estudiantes en el registro electoral

REDACCIÓN: El equipo técnico de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzó hoy a visitar escuelas públicas de nivel superior para orientar e inscribir a estudiantes que cualifiquen para votar.

El objetivo de este proyecto, que se extenderá durante todo el semestre y el año escolar, es impactar de manera directa a la población joven que podrá participar en las próximas elecciones generales.

“Nuestra democracia necesita que las nuevas generaciones comprendan la importancia de su participación. Queremos que conozcan su derecho al voto, que sepan cómo ejercerlo y que desde ya se integren a los procesos electorales”, indicó el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, al explicar que este proyecto ha sido planificado y coordinado durante meses, en colaboración con el Departamento de Educación y con el aval unánime de todos los comisionados electorales.

“En mi vista de confirmación, el pasado mes de abril, exprese que reiniciar las inscripciones en las escuelas de la Isla, sería una de mis prioridades, y hoy estamos cumpliendo con esto”, añadió el juez Rivera Rueda.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliecer Ramos Páres, destacó que, “desde el Departamento de Educación respaldamos firmemente esta iniciativa de la Comisión Estatal de Elecciones, que promueve el civismo y el compromiso democrático entre nuestros jóvenes. Es esencial que nuestras futuras generaciones comprendan el valor de su participación en los procesos electorales y comiencen a ejercer su rol como ciudadanos activos desde ahora. Invitamos a todos los estudiantes elegibles a que se orienten, se inscriban y asuman con responsabilidad su derecho al voto. Esta experiencia no solo fortalece nuestra democracia, sino que enriquece su formación como líderes del mañana”.

El inicio oficial fue hoy lunes, 18 de agosto, con visitas, en esta primera etapa, a escuelas en San Sebastián, Arecibo, Morovis, Ponce, Caguas, Humacao, Las Piedras y Guayama.

En lo que resta de agosto y septiembre la meta es llegar a 85 planteles en distintas regiones educativas. La Comisión, detalló el presidente Rivera Rueda, mantendrá este esfuerzo activo durante todo el año escolar con el apoyo de la Oficina de Enlace y Trámite y la Oficina de Educación y Adiestramiento de la CEE.

Previo a cada visita, representantes del organismo electoral coordinan con el personal escolar en las regiones educativas y escuelas para notificar la fecha, orientar a los estudiantes y sus padres sobre los requisitos y asegurar que quienes cumplan con la edad mínima puedan solicitar su tarjeta electoral.

Los jóvenes que cumplan 18 años en o antes del 7 de noviembre de 2028, y que a su vez cumplan con los requisitos del Código Electoral pueden tramitar su inscripción en cualquier momento.

“Visitar las escuelas y facilitar el proceso de inscripción es una manera efectiva de acercar la Comisión a los futuros votantes. Esto no se trata solo de entregarles una tarjeta electoral; es promover en ellos compromiso con Puerto Rico y con las decisiones de su futuro”, subrayó.