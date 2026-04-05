[COLUMNA] ¿Fe o apariencia? Lo que realmente define a un buen cristiano hoy

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En tiempos donde la fe muchas veces se exhibe más de lo que se practica, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué significa realmente ser un buen cristiano hoy?

Vivimos en una era donde la religión ha encontrado nuevos púlpitos —las redes sociales, la política, los discursos públicos— y donde declararse creyente parece, en ocasiones, más importante que vivir como tal. Se cita la Biblia, se invoca el nombre de Dios, se proclaman valores… pero cuando miramos la conducta, la coherencia muchas veces se diluye.

Porque el cristianismo, en su esencia, no es una identidad cultural ni una etiqueta ideológica. Es una práctica. Es conducta. Es decisión diaria.

Jesucristo no definió a sus seguidores por lo que decían, sino por lo que hacían. No preguntó cuántas veces alguien oraba en público, sino cómo trataba al pobre, al enfermo, al marginado. No midió la fe por palabras, sino por acciones. Y ahí es donde comienza el problema contemporáneo: hemos aprendido a proyectar fe sin necesariamente vivirla.

Hoy vemos líderes que hablan de valores cristianos mientras promueven división. Personas que se identifican como creyentes, pero carecen de empatía hacia el prójimo. Discursos cargados de moral religiosa que no siempre se traducen en justicia, compasión o humildad. Y entonces, la fe se convierte en apariencia.

Ser un buen cristiano no es proclamarse como tal. Es perdonar cuando es más fácil odiar. Es ayudar sin esperar reconocimiento. Es actuar con integridad incluso cuando nadie está mirando. Es defender la dignidad humana, no solo cuando es conveniente, sino siempre.

También implica reconocer las propias fallas. El cristianismo no exige perfección, pero sí exige honestidad. No se trata de no equivocarse, sino de no justificar el error ni convertirlo en norma. La fe verdadera incomoda, porque obliga a examinarse constantemente.

En Puerto Rico —y en muchas otras sociedades— la religión sigue siendo un elemento central de identidad. Pero esa centralidad pierde valor cuando se reduce a rituales, consignas o símbolos. Una cruz en el cuello no sustituye la justicia en los actos. Una oración pública no reemplaza la compasión real.

La pregunta entonces no es quién dice ser cristiano, sino quién vive como tal.

Quizás el mayor reto de nuestro tiempo no es defender la fe, sino rescatar su autenticidad. Volver a lo esencial. Entender que el cristianismo no se demuestra en el volumen de las palabras, sino en la profundidad de las acciones.

Porque al final, la diferencia entre fe y apariencia es simple:

LA APARIENCIA SE VE… LA FE SE VIVE…