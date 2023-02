Confirman conversaciones con 4 aspirantes a la alcaldía de Mayagüez por el PPD

by

MAYAGÜEZ: El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Luis Vega Ramos, confirmó durante una entrevista exclusiva para LA CALLE Digital que ha conversado con cuatro aspirantes a la alcaldía de la Sultana del Oeste, que aunque no lo han manifestado públicamente, es un secreto a voces que interesan figurar en la papeleta del PPD para las elecciones del 2024.

Vega Ramos mencionó directamente al alcalde en funciones de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, quien ocupa la posición en interinato tras la suspensión del alcalde José Guillermo Rodríguez; la representante Jocelyne Rodríguez Negrón (PPD/Mayagüez-San Germán), el profesor René Marrero; y el comerciante Robin H. Montes.

“Además de la reunión de hoy (viernes), Joel (Sánchez) y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con básicamente cuatro de los que has sonado, suenan o se especulan que podrían estar interesados en la candidatura a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, y me refiero al alcalde en funciones, Jorge Ramos; me refiero a la representante del Distrito 19, Jocelyne Rodríguez; me refiero a el amigo Robin Montes y me refiero al profesor universitario René Marrero. Con los cuatro hablamos… Hablamos informalmente… No pedí declaraciones ni compromisos de nada…”, explicó Vega Ramos en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710), quien añadió que pudiera haber otras personas interesadas en la candidatura.

Como cuestión de hecho, para trabajar como delegado presidencial en el proceso de reorganización del comité municipal del PPD de Mayagüez, se designó a Joel Sánchez, residente en Cabo Rojo, y que en la campaña pasada aspiró a una de las candidaturas para ocupar uno de los dos escaños al Senado por el Distrito Mayagüez-Aguadilla.

“Son personalidades completamente diferentes, pero bien comprometidas con lo que es el Partido Popular Democrático. Que han estado en esta institución trabajando responsablemente durante todos estos años, cada cual en su trinchera. Nos reunimos con cuatro personas, pero todo aquel que tenga interés, estamos abiertos a reunirnos y dialogar para trazar un plan de trabajo en Mayagüez”, comentó Sánchez.

Por otro lado, sobre las acusaciones que enfrenta en los tribunales el suspendido alcalde, José Guillermo Rodríguez, Vega Ramos dijo que éste está encarando su proceso.

“Nosotros estamos dándole todo el espacio alcalde para que pueda enfrentar, y esperamos que con éxito… y estamos muy confiados, con éxito, este proceso (…) Pero el Partido Popular en Mayagüez tiene que seguir, y el Partido Popular en Mayagüez no puede detener su reorganización…”, apuntó Vega Ramos.