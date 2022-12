CROEM ALUMNI en contra de que armerías estén a menos de 2 millas una escuela

by

MAYAGÜEZ: La organización CROEM ALUMNI, que agrupa a los estudiantes graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, solicitó públicamente a los presidentes de los cuerpos legislativos que soliciten la devolución los proyectos sustitutivos 575 y 382, de manera que los mismos sean enmendados para que se le imponga el requisito que ningún negocio de armería esté a no menos de dos millas de una escuela, incluyendo institutos educativos, universidades, hogares de cuido de niños, “Head Starts”, iglesias o instituciones psiquiátricas.

“Hacemos un llamado al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a que no dé paso a la medida que se aprobó en la Cámara de Representantes que permitiría la ubicación de los negocios de armerías cerca de las escuelas. De igual forma, solicitamos al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que solicite la devolución de los proyectos sustitutivos 575 y 382 para que sean enmendados para incluir el lenguaje adecuado el cual clarifique que ninguna de estas tiendas para la venta de armas estará cerca de un plantel escolar o universidad. El Comité Ejecutivo de CROEM ALUMNI aprobó en forma unánime la Resolución 6-12-2022, la cual solicita que la distancia para establecer una armería debe ser no menos de dos millas de una institución educativa, incluyendo también los hogares de cuido de niños, “Head Starts”, iglesias o instituciones psiquiátricas. Cualquier medida aprobada debería contener el requisito que toda armería debe informar a la escuela de procedencia de cualquier menor que entre a una armería o campo de práctica de tiro”, señaló Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI.

La organización que agrupa a más de 10 mil graduados de la escuela especializada en ciencias, matemáticas y tecnología, hizo un llamado a la comunidad para que rechace el lenguaje utilizado en los proyectos que pretenden ubicar negocios para la venta de armas cerca de las escuelas.

De igual forma, la organización solicitó que el Departamento de Educación y al secretario Eliezer Ramos Parés que desarrollen talleres y publiquen mensajes en los medios de comunicación que orienten a los estudiantes, padres, maestros y personal docente sobre la necesidad de alertar o denunciar toda situación sospechosa que involucre la presencia de armas de fuego en un plantel.“Solicitamos a los legisladores que identifiquen públicamente a los cabilderos que impulsan dicha medida y publiquen sus nombres. De igual forma, los legisladores que han aceptado donaciones económicas de las armerías, ya sea directamente o vía de sus cabilderos, deberían devolver ese donativo. En estos momentos, donde Puerto Rico vive la incertidumbre de que una escuela pueda ser tiroteada, no tiene sentido el que se le dé luz verde a una medida que facilita a los estudiantes adquirir un arma de fuego. Hacemos un llamado al gobernador Pedro Pierluisi para que vete cualquier medida aprobada por la Legislatura cuyo vocabulario no contenga la salvaguarda de una distancia no menor de dos millas como requisito necesario para conceder un permiso para establecer una tienda de venta de armas de fuego cerca de una escuela, cuido de niños, “Head Starts”, iglesias o instituciones psiquiátricas. La mejor noticia para calmar la desesperación del Pueblo de Puerto Rico debería ser que La Fortaleza emita una Orden Ejecutiva para que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, los municipios y otras agencias que emiten permisos paralicen cualquier solicitud para establecer negocios de ventas de armas de fuego. Esto ayudaría a paralizar la intención para que los especuladores no se aprovechen del estado actual de confusión y logren ilegalmente permisos para esos negocios”, terminó diciendo el portavoz de CROEM ALUMNI.